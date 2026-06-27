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Головна Фінанси В Україні різко подешевшала популярна ягода: скільки тепер коштує

В Україні різко подешевшала популярна ягода: скільки тепер коштує

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 17:50
Ціни на вишню в Україні: що відбувається наприкінці червня
Продавчиня бере гроші за проданий товар. Фото: Новини.LIVE

В Україні подешевшала вишня нового врожаю. Ціна на ягоду подекуди знизилася на 23% по всій країні. Відомо, як довго ягода буде дешевою для українців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Аgroweek.

Ціни на вишню

Як свідчать дані моніторингу, на головному гуртовому ринку "Столичний" ціна на вишню коливається від 60 до 110 гривень за кілограм. Головний чинник здешевлення — збільшилася пропозиція. Фермери та приватні садівники з усіх країни почали масово збувати свої ягоди на ринках. 

Пропозиція вже перевищує попит, а оскільки вишня швидко псується, продавці встановлюють низькі цінники, щоб швидше продати товар. До того ж дешева вишня дуже цікавить дрібних покупців. Завдяки цьому продавці швидше реалізовують свій товар.

"Додатково на ринок тисне висока конкуренція між постачальниками, які активно наповнюють як гуртові майданчики, так і роздрібні мережі", — йдеться у повідомленні. 

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Що буде з цінами далі

Очікується, що якщо темпи та обсяги збору ягід збережуться, то ціни скоро стабілізуються або навіть ще трохи знизяться. Помірні цінники триматимуться, допоки не мине пік збору вишні та активне постачання ягоди з садів.

Раніше Новини.LIVE розповідали про ціни на фрукти в Україні. Так, дорожчою є продукція, яку привозять з-за кордону. Натомість інші ягоди дешевшають.

Також Новини.LIVE писали, де українцям в Польщі продають продукти дешевше. Споживачам радять відвідувати дискаунтери — там ціни зазвичай нижчі завдяки оптимізації витрат. Відомо, у яких супермаркетах можна отримати найбільшу вигоду.

ціни в Україні вишня ціни на продукти
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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