Денежная помощь от благотворителей — где в Украине можно получить 3,6 тыс. грн

В Украине регистрируют на выплаты в 3,6 тыс. грн — где можно получить
В одном из регионов мобильная бригада благотворительного фонда "Право на защиту" будет осуществлять выездную регистрацию на получение финансовой помощи. Реализуют проект при поддержке УВКБ ООН.
Об этом говорится в сообщении unhcr.org, пишет napensii.ua.
Где открыли регистрацию на помощь
Финансовая помощь в размере 3,6 тыс. гривен на человека в месяц на три месяца (в общей сложности 10, тыс. гривен) будет предоставляться двум категориям граждан, проживающих в Ровенской области. Речь идет о:
- внутренне перемещенных лицах, получивших такой статус не позднее шести месяцев назад;
- лицах, вернувшихся на свое постоянное место жительства из другой области или из-за границы, после эвакуации с 24.02.2022 года.
Среди обязательных условий — человек ранее не получал выплаты от ООН или других организаций, а также относится к одной из категорий уязвимости:
- неполная семья или в ней — один ребенок и больше детей в возрасте до 18 лет, или есть пожилые люди (55 лет и выше);
- семью возглавляет одинокий или несколько пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми, которым нет еще 18 лет;
- в семье есть люди с инвалидностью и другими заболеваниями.
Как получить денежную помощь
Регистрация на денежную помощь будет проходить по адресам:
- н.п. Верба, ул. Львовская, 88 — 8 октября с 12:00 до 16:00;
- н. п. Клевань, ул. Тихая, 16 (дом культуры) — 9 октября с 11:00 до 15:00;
- г. Ровно, ул. Словацкого, 3А (интеграционный центр) — 11 октября с 10:30 до 15:00.
Необходимо подготовить такой пакет документов:
- паспорт;
- регистрационный номер налогоплательщика,
- справка ВПЛ;
- свидетельства о рождении детей;
- документы, где подтверждается категория уязвимости;
- банковские реквизиты.
Что еще стоит знать
Напомним, в Фонде ветеранов Украины инициировали программу финансирования предприятий, владельцами которых являются ветераны и члены их семей. В рамках соответствующей программы участникам выплачивают до 20 тыс. гривен.
Также мы писали, что в Министерстве соцполитики подготовили постановление "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по оказанию базовой социальной помощи". Документ предусматривает базовые социальные выплаты для украинских граждан.
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