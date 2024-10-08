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В Украине регистрируют на выплаты в 3,6 тыс. грн — где можно получить

8 октября 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь от благотворителей — где в Украине можно получить 3,6 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В одном из регионов мобильная бригада благотворительного фонда "Право на защиту" будет осуществлять выездную регистрацию на получение финансовой помощи. Реализуют проект при поддержке УВКБ ООН.

Об этом говорится в сообщении unhcr.org, пишет napensii.ua.

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Финансовая помощь в размере 3,6 тыс. гривен на человека в месяц на три месяца (в общей сложности 10, тыс. гривен) будет предоставляться двум категориям граждан, проживающих в Ровенской области. Речь идет о:

  • внутренне перемещенных лицах, получивших такой статус не позднее шести месяцев назад;
  • лицах, вернувшихся на свое постоянное место жительства из другой области или из-за границы, после эвакуации с 24.02.2022 года.

Среди обязательных условий — человек ранее не получал выплаты от ООН или других организаций, а также относится к одной из категорий уязвимости:

  • неполная семья или в ней — один ребенок и больше детей в возрасте до 18 лет, или есть пожилые люди (55 лет и выше);
  • семью возглавляет одинокий или несколько пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми, которым нет еще 18 лет;
  • в семье есть люди с инвалидностью и другими заболеваниями.

Как получить денежную помощь

Регистрация на денежную помощь будет проходить по адресам:

  • н.п. Верба, ул. Львовская, 88 — 8 октября с 12:00 до 16:00;
  • н. п. Клевань, ул. Тихая, 16 (дом культуры) — 9 октября с 11:00 до 15:00;
  • г. Ровно, ул. Словацкого, 3А (интеграционный центр) — 11 октября с 10:30 до 15:00.

Необходимо подготовить такой пакет документов:

  • паспорт;
  • регистрационный номер налогоплательщика,
  • справка ВПЛ;
  • свидетельства о рождении детей;
  • документы, где подтверждается категория уязвимости;
  • банковские реквизиты.

Что еще стоит знать

Напомним, в Фонде ветеранов Украины инициировали программу финансирования предприятий, владельцами которых являются ветераны и члены их семей. В рамках соответствующей программы участникам выплачивают до 20 тыс. гривен.

Также мы писали, что в Министерстве соцполитики подготовили постановление "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по оказанию базовой социальной помощи". Документ предусматривает базовые социальные выплаты для украинских граждан.

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