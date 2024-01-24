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В Украине повторно запретили продавать некоторые виды горючего — детали

24 января 2024 10:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Горючее в Украине — некоторые виды бензина и дизеля попали под запрет
Автозаправочная станция. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское правительство запретило продавать топливо, которое не отвечает определенным экологическим требованиям по качеству. Запрет распространяется на топливо, ниже экологического стандарта "Евро-5".

О принятии соответствующего решения сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

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Необходимость введения запрета на горючее

Согласно решению Кабинета министров, с 24 января текущего года попали под запрет продажи бензина и дизельного горючего двух стандартов — "Евро-3" и "Евро-4".

Правительство сделало такой шаг в рамках подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз (ЕС). Согласно требованиям ЕС, все государства-члены должны обеспечить реализацию горючего не ниже стандарта "Евро-5" до января 2025 года.

Ситуация на рынке горючего в 2024 году

Как говорится в пояснительной записке правительственного постановления, по состоянию на начало 2024 года в стране наладили новые маршруты поставок нефтепродуктов, участники рынка заключили долгосрочные контракты с европейскими производителями и международными трейдерами, а ситуация на топливном рынке — стабильная.

Сейчас вполне удовлетворяются потребности экономики страны, армии и других потребителей горючим надлежащего качества и в необходимых объемах.

Как известно, в марте 2022 года правительство разрешило продавать топливо экологических стандартов "Евро-3" и "Евро-4". Такое решение было принято на фоне полномасштабной войны для обеспечения потребностей экономики страны.

Напомним, на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В среду, 24 января, цены на украинских АЗС немного упали. Снижение стоимости горючего коснулось бензинов всех марок (кроме A-95+), а также дизельного горючего и автогаза. Больше всего подешевел бензин марки А-92. Цена на него упала более чем на 10 копеек.

бензин
правительство
топливо
экология
запрет

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