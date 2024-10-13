Контроль денежных переводов будут осуществлять не только банки

Телефон в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) планирует усилить финансовый мониторинг переводов, производимых через расчетные счета. Там сообщили, что контроль над платежами должен быть не только в компетенции банков.

Об этом говорится на портале НБУ.

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Подробнее о новых ограничениях

Регулятор ввел новое требование, согласно которому не только банки, но и небанковские финансовые учреждения должны контролировать сделки своих клиентов. К таким учреждениям относятся, в частности, маркетплейсы (например, Rozetka Pay), почтовые терминалы (как NovaPay) и платежные терминалы самообслуживания.

Национальный банк сообщает, что большинство таких компаний нарушают правила финансового мониторинга, поскольку не контролируют партнеров и клиентов, регулярно осуществляющих платежи через их платформы.

Таким образом, регулятор требует от небанковских учреждений:

проводить анкетирование клиентов, в частности, относительно размера доходов, источников средств и вида деятельности;

подтверждать предоставленную информацию соответствующими документами;

отслеживать платежные операции;

блокировать денежные переводы при отклонении от заявленных клиентом параметров.

Кроме того, такие компании обязаны мониторить переводы, превышающие 150 тысяч гривен в месяц.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине с октября 2024 года по решению Национального банка Украины (НБУ) начали действовать ограничения на переводы граждан с карты на карту, которые были введены для предотвращения использования рынка платежных услуг в противоправных целях. Известны детали ограничений и следующие решения регулятора в этом направлении.

Также мы писали, что в 2024 году сократился объем денежных переводов в Украину из-за границы. Показатель за январь-август упал на 14%.