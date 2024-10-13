Контроль денежных переводов будут осуществлять не только банки

В Украине усиливают контроль за денежными переводами
Национальный банк Украины (НБУ) планирует усилить финансовый мониторинг переводов, производимых через расчетные счета. Там сообщили, что контроль над платежами должен быть не только в компетенции банков.
Об этом говорится на портале НБУ.
Подробнее о новых ограничениях
Регулятор ввел новое требование, согласно которому не только банки, но и небанковские финансовые учреждения должны контролировать сделки своих клиентов. К таким учреждениям относятся, в частности, маркетплейсы (например, Rozetka Pay), почтовые терминалы (как NovaPay) и платежные терминалы самообслуживания.
Национальный банк сообщает, что большинство таких компаний нарушают правила финансового мониторинга, поскольку не контролируют партнеров и клиентов, регулярно осуществляющих платежи через их платформы.
Таким образом, регулятор требует от небанковских учреждений:
- проводить анкетирование клиентов, в частности, относительно размера доходов, источников средств и вида деятельности;
- подтверждать предоставленную информацию соответствующими документами;
- отслеживать платежные операции;
- блокировать денежные переводы при отклонении от заявленных клиентом параметров.
Кроме того, такие компании обязаны мониторить переводы, превышающие 150 тысяч гривен в месяц.
Что еще нужно знать
Напомним, в Украине с октября 2024 года по решению Национального банка Украины (НБУ) начали действовать ограничения на переводы граждан с карты на карту, которые были введены для предотвращения использования рынка платежных услуг в противоправных целях. Известны детали ограничений и следующие решения регулятора в этом направлении.
Также мы писали, что в 2024 году сократился объем денежных переводов в Украину из-за границы. Показатель за январь-август упал на 14%.
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