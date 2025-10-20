Підприємства з низькими зарплатами потраплять до групи ризику — Гетманцев

Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Платників податків, які нараховують працівникам зарплати нижчі за середні по галузі, віднесуть до категорії ризикових. Це автоматично підвищить імовірність податкових перевірок.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на форумі "Енергія, що тримає Україну", який відбувся у понеділок, 20 жовтня.

Він наголосив, що "зарплати в конвертах" залишаються однією з найпоширеніших і найпроблемніших схем ухилення від сплати податків через те, що вони адмініструються найскладніше.

"Тут необхідно дві сторони, щоб довести, що таке ухилення було, якщо ми говоримо про притягнення до відповідальності", — пояснив голова фінансового комітету.

Що загрожує роботодавцям, які платять "сірі" зарплати

За словами Гетманцева, держава вже зробила перший крок у боротьбі з тіньовими виплатами. Зокрема, з 1 жовтня запроваджено авансові внески на мінімальні середні зарплати за останні три місяці для всіх виробників і продавців підакцизних товарів, зокрема пального.

Голова Комітету ВР наголосив, що бізнеси, які платять "зарплати в конверті", насправді нічого від того не виграють. Адже, виплачуючи зарплати, які нижчі за середні по галузі, платники податків автоматично потрапляють до категорії ризикованих. А це є одним з основних критеріїв для перевірки.

"Я хотів би, щоб ці люди, які платять "зарплати в конверті", відповіли самі собі на питання: "Для чого це?" — зазначив він.

Нардеп резюмував, що сьогодні набагато простіше виплачувати офіційно середню по ринку зарплату і не потрапляти до групи ризику, ніж продовжувати приховувати доходи й наражатися на перевірки.

Раніше ми розповідали, що на початку осені 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 25 911 гривень. Проте у низці галузей доходи працівників залишаються набагато нижчими.

Також дізнавайтеся, як проіндексують зарплати українців у листопаді.