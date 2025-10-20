Предприятия с низкими зарплатами попадут в группу риска — Гетманцев

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Налогоплательщиков, которые начисляют работникам зарплаты ниже средних по отрасли, отнесут к категории рисковых. Это автоматически повысит вероятность налоговых проверок.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на форуме "Энергия, которая держит Украину", состоявшемся в понедельник, 20 октября.

Он подчеркнул, что "зарплаты в конвертах" остаются одной из самых распространенных и самых проблемных схем уклонения от уплаты налогов, так как они администрируются сложнее всего.

"Здесь необходимы две стороны, чтобы доказать, что такое уклонение было, если мы говорим о привлечении к ответственности", — пояснил глава финансового комитета.

Что грозит работодателям, которые платят "серые" зарплаты

По словам Гетманцева, государство уже сделало первый шаг в борьбе с теневыми выплатами. В частности, с 1 октября введены авансовые взносы на минимальные средние зарплаты за последние три месяца для всех производителей и продавцов подакцизных товаров, например горючего.

Председатель Комитета ВР подчеркнул, что бизнесы, которые платят "зарплаты в конверте", на самом деле ничего от этого не выиграют. Ведь выплачивая зарплаты, которые ниже средних по отрасли, налогоплательщики автоматически попадают в категорию рискованных. А это является одним из основных критериев для проверки.

"Я хотел бы, чтобы эти люди, которые платят "зарплаты в конверте", ответили сами себе на вопрос: "Для чего это?" — отметил он.

Нардеп резюмировал, что сегодня гораздо проще выплачивать официально среднюю по рынку зарплату и не попадать в группу риска, чем продолжать скрывать доходы и подвергаться проверкам.

Ранее мы рассказывали, что в начале осени 2025 года средняя заработная плата в Украине составляла 25 911 гривен. Однако в ряде отраслей доходы работников остаются гораздо ниже.

Также узнавайте, как проиндексируют зарплаты украинцев в ноябре.