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В Україні подорожчало пальне — якими будуть ціни на бензин завтра

4 липня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 5 липня
Автозаправна станція. Фото: RAU
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Ціни на пальне на українських АЗС дещо зросли. Найбільше здорожчав бензин марки А-92 — його вартість зросла на шість копійок. 

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне 5 липня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 5 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 5 липня

За даними моніторингового порталу, 5 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,04 грн/л (+0,01);
  • А-95 — 56,49 грн/л (+0,02);
  • А-92 — 53,49 грн/л (+0,06);
  • дизельне пальне — 52,67 грн/л (+0,01);
  • скраплений газ — 26,58 грн/л (+0,04).

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,02 грн/л;
  • А-95 — 56,37 грн/л;
  • А-92 — 53,39 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,47 грн/л;
  • скраплений газ — 26,51 грн/л.
Скільки коштує пальне 5 липня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 5 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 5 липня

Пальне бренду "Євро-95" 5 липня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, в Україні оновлять правила обов'язкового автострахування (автоцивілки). Вони спростять вибір страхової компанії для відшкодування, підвищивши "стелю" виплат і скоротивши терміни врегулювання збитків. Це зробить страхування більш надійним та швидшим у вирішенні страхових випадків.

Ми також писали, що Комітет Верховної Ради України у четвер, 4 липня, схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне. Також народні депутати повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ.

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