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В Украине подорожало горючее — какие будут цены на бензин завтра

4 июля 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 5 июля
Автозаправочная станция. Фото: RAU
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Цены на горючее на украинских АЗС несколько выросли. Больше всего подорожал бензин марки А-92 — его стоимость выросла на шесть копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо 5 июля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 5 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 5 июля

По данным мониторингового портала, 5 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,04 грн/л (+0,01);
  • А-95 — 56,49 грн/л (+0,02);
  • А-92 — 53,49 грн/л (+0,06);
  • дизельное топливо — 52,67 грн/л (+0,01);
  • сжиженный газ — 26,58 грн/л (+0,04).

Неделю назад

  • A-95+ — 60,02 грн/л;
  • А-95 — 56,37 грн/л;
  • А-92 — 53,39 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,47 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,51 грн/л.
Сколько стоит горючее 5 июля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 5 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 5 июля

Топливо бренда "Евро-95" 5 июля будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 55,90 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, в Украине обновят правила обязательного автострахования (автогражданки). Они упростят выбор страховой компании для возмещения, повысив "потолок" выплат и сократив сроки урегулирования убытков. Это сделает страхование более надежным и более быстрым в решении страховых случаев.

Мы также писали, что Комитет Верховной Рады Украины в четверг, 4 июля, одобрил ко второму чтению законопроект о повышении акцизов на горючее. Также народные депутаты вернули повышение налогообложения акцизов на сжиженный газ.

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