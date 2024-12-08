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В Украине подорожает высшее образование — как изменятся цены

8 декабря 2024 13:54
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Стоимость обучения в университетах вырастет — в Минобразования назвали причину
Студенты на занятиях в университете. Фото: "Львовская политехника".
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Министерстве образования и науки Украины считают, что государству необходимо изменить подход к формированию стоимости обучения в высших учебных заведениях. Все потому, что университеты в разных регионах устанавливают цены неравномерно.

Об этом сказал в интервью изданию ZN.UA заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

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По его словам, в европейских учебных есть верхний предел стоимости обучения, в то время как в Украине студенты платят на основе нижней границы (индикативная себестоимость).

"Стоимость обучения в большинстве учреждений высшего образования ниже сумма, которую университеты получают от государства за каждого студента-бюджетника", — рассказал он.

Винницкий объяснил, что государство может выделить на одного студента до 56 тысяч гривен, тогда как студент, попавший на платную форму обучения, платит по контракту 25 тысяч гривен.

"Не за счет государства частично оплачивается обучение этого контрактника? На самом деле так оно и есть. И еще один вопрос: можно ли качественно подготовить студента любой специальности за 25 тысяч гривен? Конечно, нет", — сказал замминистра.

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Если в университете отсутствуют средства, то преподаватели могут не рассчитывать на доплаты и премии. По мнению Винницкого, подобный подход не верен.

"Нам постепенно, не резко, но однозначно нужно повышать стоимость высшего образования. Мы знаем, что платежеспособность нашего населения низкая, мы не уменьшаем количество бюджетных мест и внедряем систему грантов для сильных студентов, не попадающих на бюджетные места", — отметил представитель Минобразования. 

Напомним, что разница в стоимости обучения в украинских университетах довольно ощутима, но средняя сумма колеблется на уровне 1 000 евро (44 000 грн). Ранее сайт Новини. LIVE подробно писал о том, сколько стоит учиться в ЗВО в Украине. 

К слову, гражданам также предоставляют гранты на обучение. Например, если у человека есть желание повысить профессиональные навыки, но не хватает средств, то он может получить 700 долларов, чтобы получить профессиональное образование.

учеба деньги стипендии Университет ЗВО

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