Ціни на яблука в Україні знижуються — що стало причиною

Яблука. Фото: УНІАН

В Україні почали дешевшати яблука. Попри це зараз ціни на цей фрукт все одно є удвічі вищими за торішні показники.

Про це йдеться у статті на сайті EastFruit.

Що впливає на ціни на яблука

За словами аналітиків, зараз виробники яблук хочуть, щоби їхня продукція на ринках та у магазинах продавалася за ціною у 40 гривень за кілограм. При цьому садівникам вже третій тиждень поспіль доводиться встановлювати менші ціни з низки причин, а саме:

низький попит;

збільшення пропозиції яблук осінніх сортів.

Зараз на ринку переважають яблука осінніх сортів. Вони не зберігаються довго, тому садівники поспішають їх продати, тому вони переглядають опускні ціни в бік зменшення.

Через це якісний фрукт вже надходить у продаж за ціною від 30 до 40 гривень за кілограм. Це в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня (в період з 18 по 22 серпня).

І хоча яблука стали помітно доступнішими для українців, вони все ще удвічі дорожчі, ніж в аналогічний період торік. Фахівці у галузі кажуть, причина цьому — знизився валовий збір яблук у цілому по країні.

Скільки коштує кілограм яблук у супермаркетах

Як свідчать дані на сайті Мінфін, яблука в супермаркетах можна купити за середньою ціною у 61,22 гривні за кілограм:

в Metro — 51,9 гривні за кілограм.

в Megamarket — 75 гривень за кілограм;

в Novus — 58,99 гривні за кілограм;

Натомість в Auchan яблука продають за 59 гривень за кілограм.

Нагадаємо, що у серпні молода картопля стала дешевшою на 7 гривень, якщо порівнювати з липневими цінами. До жовтня овоч може подешевшати до 10 грн. Дізнавайтесь також, скільки зараз коштують кабачки.