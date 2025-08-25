Відео
Україна
В Україні нові ціни на молоду картоплю — скільки зараз коштує

В Україні нові ціни на молоду картоплю — скільки зараз коштує

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 21:23
Молода картопля у серпні — скільки коштує кілограм у супермаркетах
Картопля. Фото: УНІАН

В Україні наприкінці літа почали знижуватися ціни на молоду картоплю. Очікується, що до жовтня овоч подешевшає до 10 гривень за кілограм.

Про це пише видання AgroWeek.

Читайте також:

Детальніше про ціни на картоплю

Так, зараз у великих мережах супермаркетів за кілограм молодої картоплі у середньому просять 21,6 гривні за кілограм — це майже на 7 грн нижче за середню ціну липня. Тим часом експерти у розмові із журналістами наголосили, що до жовтня овоч може взагалі подешевшати до 10 гривень за кілограм. Та ймовірно, що дешевою картопля буде недовго — лише на початку збору врожаю восени. 

Тим часом в Українській асоціації картоплярів підкреслюють, що цього року низка домогосподарств подвоїла обсяги виробництва картоплі. Відповідно, на ринку може побільшати продукції, що призведе до подальшого зниження цін. 

Ціни на молоду картоплю у супермаркетах у серпні

Як свідчать дані на сайті Мінфін, супермаркети у серпні встановили ціни на молоду картоплю на рівні від 16,02 до 27,2 гривні за кілограм. Наприклад:

  • Auchan – 27,2 грн/кг;
  • Metro – 16,02 грн/кг.

Зауважимо, що у липні молода картопля в Metro продавалася за ціною у 23,2 гривні за кілограм, тоді як в Auchan — 37,1 гривні за кілограм. 

Нагадаємо, популярне куряче м'ясо — філе, теж подешевшало у серпні. Так, в останній місяць літа продукт харчування продають за 220 гривень/кг у середньому, що на 5 грн менше, ніж у липні 2025 року. Дізнавайтесь також, який популярний серед українців фрукт подешевшав наприкінці літа

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
