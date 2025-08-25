Молода картопля у серпні — скільки коштує кілограм у супермаркетах

Картопля. Фото: УНІАН

В Україні наприкінці літа почали знижуватися ціни на молоду картоплю. Очікується, що до жовтня овоч подешевшає до 10 гривень за кілограм.

Про це пише видання AgroWeek.

Детальніше про ціни на картоплю

Так, зараз у великих мережах супермаркетів за кілограм молодої картоплі у середньому просять 21,6 гривні за кілограм — це майже на 7 грн нижче за середню ціну липня. Тим часом експерти у розмові із журналістами наголосили, що до жовтня овоч може взагалі подешевшати до 10 гривень за кілограм. Та ймовірно, що дешевою картопля буде недовго — лише на початку збору врожаю восени.

Тим часом в Українській асоціації картоплярів підкреслюють, що цього року низка домогосподарств подвоїла обсяги виробництва картоплі. Відповідно, на ринку може побільшати продукції, що призведе до подальшого зниження цін.

Ціни на молоду картоплю у супермаркетах у серпні

Як свідчать дані на сайті Мінфін, супермаркети у серпні встановили ціни на молоду картоплю на рівні від 16,02 до 27,2 гривні за кілограм. Наприклад:

Auchan – 27,2 грн/кг;

Metro – 16,02 грн/кг.

Зауважимо, що у липні молода картопля в Metro продавалася за ціною у 23,2 гривні за кілограм, тоді як в Auchan — 37,1 гривні за кілограм.

Нагадаємо, популярне куряче м'ясо — філе, теж подешевшало у серпні. Так, в останній місяць літа продукт харчування продають за 220 гривень/кг у середньому, що на 5 грн менше, ніж у липні 2025 року. Дізнавайтесь також, який популярний серед українців фрукт подешевшав наприкінці літа.