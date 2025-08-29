Цены на яблоки в Украине снижаются — что стало причиной

Яблоки. Фото: УНИАН

В Украине начали дешеветь яблоки. Несмотря на это сейчас цены на этот фрукт все равно вдвое выше прошлогодних показателей.

Об этом говорится в статье на сайте EastFruit.

Что влияет на цены на яблоки

По словам аналитиков, сейчас производители яблок хотят, чтобы их продукция на рынках и в магазинах продавалась по цене в 40 гривен за килограмм. При этом садоводам уже третью неделю подряд приходится устанавливать меньшие цены по ряду причин, а именно:

низкий спрос;

увеличение предложения яблок осенних сортов.

Сейчас на рынке преобладают яблоки осенних сортов. Они не хранятся долго, поэтому садоводы спешат их продать, поэтому они пересматривают опускные цены в сторону уменьшения.

Поэтому качественный фрукт уже поступает в продажу по цене от 30 до 40 гривен за килограмм. Это в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели (в период с 18 по 22 августа).

И хотя яблоки стали заметно доступнее для украинцев, они все еще вдвое дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Специалисты в отрасли говорят, причина этому — снизился валовой сбор яблок в целом по стране.

Сколько стоит килограмм яблок в супермаркетах

Как свидетельствуют данные на сайте Минфин, яблоки в супермаркетах можно купить по средней цене в 61,22 гривны за килограмм:

в Metro — 51,9 гривны за килограмм.

в Megamarket — 75 гривен за килограмм;

в Novus — 58,99 гривны за килограмм;

Зато в Auchan яблоки продают по 59 гривен за килограмм.

Напомним, что в августе молодой картофель стал дешевле на 7 гривен, если сравнивать с июльскими ценами. К октябрю овощ может подешеветь до 10 грн. Узнавайте также, сколько сейчас стоят кабачки.