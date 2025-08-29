Цены на яблоки в Украине снижаются — что стало причиной

В Украине подешевел популярный фрукт — какова сейчас цена
В Украине начали дешеветь яблоки. Несмотря на это сейчас цены на этот фрукт все равно вдвое выше прошлогодних показателей.
Об этом говорится в статье на сайте EastFruit.
Что влияет на цены на яблоки
По словам аналитиков, сейчас производители яблок хотят, чтобы их продукция на рынках и в магазинах продавалась по цене в 40 гривен за килограмм. При этом садоводам уже третью неделю подряд приходится устанавливать меньшие цены по ряду причин, а именно:
- низкий спрос;
- увеличение предложения яблок осенних сортов.
Сейчас на рынке преобладают яблоки осенних сортов. Они не хранятся долго, поэтому садоводы спешат их продать, поэтому они пересматривают опускные цены в сторону уменьшения.
Поэтому качественный фрукт уже поступает в продажу по цене от 30 до 40 гривен за килограмм. Это в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели (в период с 18 по 22 августа).
И хотя яблоки стали заметно доступнее для украинцев, они все еще вдвое дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Специалисты в отрасли говорят, причина этому — снизился валовой сбор яблок в целом по стране.
Сколько стоит килограмм яблок в супермаркетах
Как свидетельствуют данные на сайте Минфин, яблоки в супермаркетах можно купить по средней цене в 61,22 гривны за килограмм:
- в Metro — 51,9 гривны за килограмм.
- в Megamarket — 75 гривен за килограмм;
- в Novus — 58,99 гривны за килограмм;
Зато в Auchan яблоки продают по 59 гривен за килограмм.
