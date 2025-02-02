Что будет с соцвыплатами в 2025 году — в правительстве предупредили об изменениях

Человек держит купюры в 1 тыс. грн. Фото: УНИАН

Украинское правительство планирует изменить формат сразу двух социальных программ, в рамках которых граждане получают финансовую поддержку от государства. Речь об инициативах "Тепла зима" и "Дитина не одна".

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Читайте также:

Программы "Теплая зима" и "Ребенок не один" — что изменится

В правительстве размышляют над тем, чтобы выплаты в рамках программы "Тепла зима", которая была запущена в 2024 году, предоставлялись украинцам ежегодно.

"Планируем, что она будет ежегодной, чтобы помочь подготовиться к зиме людям и семьям в уязвимостях, которые имеют детей",— сообщила Жолнович.

Отметим, что выплату "Теплая зима" в размере 6,5 тыс. грн в 2024 году получали:

малообеспеченные семьи с детьми;

семьи-ВПЛ с детьми, которые обеспечивались помощью на проживание;

переселенцы с инвалидностью I группы.

Также глава Министерства социальной политики рассказала, как может измениться услуга "Дитина не одна". В правительстве в частности считают, что маленькие украинцы, которые потеряли родителей, не должны оставаться без помощи, когда другие члены их семьи не могут покрыть расходы на их воспитание.

"Когда ребенок остается без родителей, как правило, еще есть родные, которые готовы за ним ухаживать. Однако им приходится тратить на это собственные средства. Но если у бабушки маловата пенсия, у других родственников малые доходы, тогда ребенка приходилось отдавать во временные приюты. Хотим эту практику убрать и впервые у нас появилась поддержка для временного содержания ребенка, пока решается его статус и ищут ему постоянного опекуна, попечителя или приемную семью",— рассказала Оксана Жолнович.

Напомним, мы уже объясняли, какие изменения произойдут в феврале для украинцев. Так, например, в Украине заработает обновленный финансовый мониторинг.

Также ранее стало известно, что некоторым из украинцев придется вернуть 1 тыс. грн, которую выплачивают в рамках "Зимова єПідтримка". В правительстве уже назвали причину.