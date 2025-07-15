Штрафи в Україні відв'яжуть від прожиткового мінімуму — яку реформу готує влада

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Народним депутатам у Верховній Раді запропонують змінити підходи до формування штрафів та адміністративного збору в Україні. Якщо зараз усе залежить від розміру прожиткового мінімуму, то з 2026 року можуть з'явитися нові показники.

Відповідні нововведення описані у проєкті закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення".

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Передбачається, що зміняться системні підходи до визначення грошових зобов’язань у вигляді штрафів та зборів. Так, якщо парламент підтримає ініціативу, яку пропонує, зокрема, спікер Руслан Стефанчук, то 1 січня 2026 прожитковий мінімум вже не буде базою для розрахунків штрафів та адміністративного збору. З'явиться натомість новий принцип:

штрафна ставка;

ставка адміністративного збору для визначення розмірів адміністративного збору.

Очікується, що розмір ставок не перевищуватиме 2 028 гривень. Це пропишуть у проєкті закону про державний бюджет України на 2026 рік.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, зараз показник прожиткового мінімуму — це технічний показник, на основі якого визначаються розміри:

штрафів;

зборів;

адміністративних та судових платежів.

Автори проєкту закону вважають, що через це виникають правові та економічні суперечності.

"Прожитковий мінімум, визначений законом як базовий соціальний стандарт, насправді штучно відіграє роль умовної розрахункової одиниці. Це призводить до втрати його первинного соціального призначення, неможливості економічного та соціального забезпечення громадян і, як наслідок, зниження довіри до державних соціальних гарантій", — йдеться у документі.

Запропонований закон, як вважають його автори, забезпечить чітке розмежування між соціальною функцією прожиткового мінімуму та його фінансово-технічним застосуванням.

"Це гарантуватиме стабільність та прогнозованість адміністративних і судових платежів і створить реальні умови для поступового підвищення прожиткового мінімуму відповідно до економічних потреб населення", — зазначається у пояснювальній записці.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 серпня штрафи для підприємців в Україні, які не видаватимуть чеки чи не користуватимуться PPO, застосовуватимуть у повному обсязі. Так, штраф за перше порушення — 100% вартості товару чи послуги. За кожне наступне порушення ФОП штрафуватимуть на 150%.

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