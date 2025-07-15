Штрафы в Украине отвяжут от прожиточного минимума — какую реформу готовит власть

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Народным депутатам в Верховной Раде предложат изменить подходы к формированию штрафов и административного сбора в Украине. Если сейчас все зависит от размера прожиточного минимума, то с 2026 года могут появиться новые показатели.

Соответствующие нововведения описаны в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения".

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Предполагается, что изменятся системные подходы к определению денежных обязательств в виде штрафов и сборов. Так, если парламент поддержит инициативу, которую предлагает, в частности, спикер Руслан Стефанчук, то 1 января 2026 года прожиточный минимум уже не будет базой для расчета штрафов и административного сбора. Вместо этого появится новый принцип:

штрафная ставка;

ставка административного сбора для определения размеров административного сбора.

Ожидается, что размер ставок не будет превышать 2 028 гривен. Это пропишут в проекте закона о государственном бюджете Украины на 2026 год.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сейчас показатель прожиточного минимума — это технический показатель, на основе которого определяются размеры:

штрафов;

сборов;

административных и судебных платежей.

Авторы проекта закона считают, что из-за этого возникают правовые и экономические противоречия.

"Прожиточный минимум, определенный законом как базовый социальный стандарт, на самом деле искусственно играет роль условной расчетной единицы. Это приводит к потере его первичного социального назначения, невозможности экономического и социального обеспечения граждан и, как следствие, снижению доверия к государственным социальным гарантиям", — говорится в документе.

Предложенный закон, как считают его авторы, обеспечит четкое разграничение между социальной функцией прожиточного минимума и его финансово-техническим применением.

"Это будет гарантировать стабильность и прогнозируемость административных и судебных платежей и создаст реальные условия для постепенного повышения прожиточного минимума в соответствии с экономическими потребностями населения", — отмечается в пояснительной записке.

О чем еще стоит знать

Напомним, с 1 августа штрафы для предпринимателей в Украине, которые не будут выдавать чеки или пользоваться PPO, будут применять в полном объеме. Так, штраф за первое нарушение — 100% стоимости товара или услуги. За каждое последующее нарушение ФЛП будут штрафовать на 150%.

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