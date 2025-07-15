Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В Украине по-новому будут считать штрафы — к чему готовиться

В Украине по-новому будут считать штрафы — к чему готовиться

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 18:05
Штрафы в Украине отвяжут от прожиточного минимума — какую реформу готовит власть
Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Народным депутатам в Верховной Раде предложат изменить подходы к формированию штрафов и административного сбора в Украине. Если сейчас все зависит от размера прожиточного минимума, то с 2026 года могут появиться новые показатели.

Соответствующие нововведения описаны в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения".

Реклама
Читайте также:

Как хотят определять размер штрафов в Украине

Предполагается, что изменятся системные подходы к определению денежных обязательств в виде штрафов и сборов. Так, если парламент поддержит инициативу, которую предлагает, в частности, спикер Руслан Стефанчук, то 1 января 2026 года прожиточный минимум уже не будет базой для расчета штрафов и административного сбора. Вместо этого появится новый принцип:

  • штрафная ставка;
  • ставка административного сбора для определения размеров административного сбора.

Ожидается, что размер ставок не будет превышать 2 028 гривен. Это пропишут в проекте закона о государственном бюджете Украины на 2026 год.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сейчас показатель прожиточного минимума — это технический показатель, на основе которого определяются размеры:

  • штрафов;
  • сборов;
  • административных и судебных платежей.

Авторы проекта закона считают, что из-за этого возникают правовые и экономические противоречия.

"Прожиточный минимум, определенный законом как базовый социальный стандарт, на самом деле искусственно играет роль условной расчетной единицы. Это приводит к потере его первичного социального назначения, невозможности экономического и социального обеспечения граждан и, как следствие, снижению доверия к государственным социальным гарантиям", — говорится в документе.

Предложенный закон, как считают его авторы, обеспечит четкое разграничение между социальной функцией прожиточного минимума и его финансово-техническим применением.

"Это будет гарантировать стабильность и прогнозируемость административных и судебных платежей и создаст реальные условия для постепенного повышения прожиточного минимума в соответствии с экономическими потребностями населения", — отмечается в пояснительной записке.

О чем еще стоит знать

Напомним, с 1 августа штрафы для предпринимателей в Украине, которые не будут выдавать чеки или пользоваться PPO, будут применять в полном объеме. Так, штраф за первое нарушение — 100% стоимости товара или услуги. За каждое последующее нарушение ФЛП будут штрафовать на 150%.

Ранее мы рассказывали, что из-за долгов украинцам грозит арест имущества. В Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции объяснили, какие вещи не отберут у должника при любой ситуации. Узнавайте также, почему должникам по алиментам могут начислить пеню.

Верховная Рада прожиточный минимум деньги штрафы законопроект
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации