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Ціни не заспокоються — що українці купуватимуть дорожче

14 січня 2025 20:12
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Деякі продукти в Україні дорожчатимуть у 2025 році — які товари у списку
Бариста готує каву у закладі. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українці у 2025 році платитимуть більше за каву, молоко та яйця. І причини подорожчання полягають не тільки у повномасштабній війні та інфляції.

Про це пише видання Forbes.

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Кава в Україні у 2024 році подорожчала на 11%, якщо порівняти з 2023 роком. Найдорожчу каву купують одесити — 40 грн за чашку еспресо. У Львівськй області вона коштувала на одну гривню дешевше, а жителі та гості Києва купували каву по 36 грн.

Як розповів журналістам керівник мережі One Love Coffee Денис Калінін, ціни пішли вгору через подорожчання зеленої кави.

"Вартість чашки кави у нашій мережі в середньому зросла на 20% у порівнянні з листопадом 2023 року", — зазначив бізнесмен.

Однак для подорожчання кави є ще більш вагома причина — серйозна посуха у Бразилії, яка призвела до втрати врожаю з більшості кавових дерев. Через це вартість арабіки у світі зросла на 85%.

Водночас директорка з маркетингу Ascania FMCG Інна Сірченко зауважує, що кава на лондонській біржі London Robusta Coffee Futures подорожчала на понад 70% за останні 12 місяців, досягнувши максимального показника у листопаді. Це змінило й український ринок: робуста стала дорожчою на 90%, а арабіка додала у ціні 75%.

Цікаво, що подорожчання кави не змусило українців відмовитися від цього напою. Так, попит знизився, але  лише на 1%.

Втім, усе ще може змінитися у 2025 році, оскільки очікується, що ціни на каву продовжуватимуть зростати. Так, навіть якщо завдяки дощам кавові дерева у Бразилії почнуть цвісти у найближчі тижні, це не сильно вплине на врожай. Тож цього року цінники на каву в українських магазинах ще зміняться.

При цьому проблеми виникли не лише у кавовому бізнесі, адже українці відчули зміни у ціні й на молоко, масло та яйця. За словами директора Асоціації виробників молока Олени Жупінас, лише в останній місяць осені 2024-го суттєво подорожчали:

  • кисломолочний сир — на 43,4%;
  • масло — на 42%;
  • молоко пастеризоване 2,5% — 19,4%;
  • кефір та сметана — на 24,3%.

Основна причина, як пояснює Жупінас, — світове зростання цін на сировину. Причому іноді деякі виробники стикалися з дефіцитом продукції.

"Наприкінці 2024 року ми не встигали поповнювати точки продажу вершковим маслом", — сказав журналістам топменеджер одного з найбільших виробників українського масла.

Вже цього року ситуація з цінами кардинальних змін не зазнає, оскільки вони будуть в межах інфляції. Однак здорожчання усе одно відбуватиметься, оскільки на світовому ринку до 2030 року очікується дефіцит сирого молока.

Щодо яєць, на купівлю яких українцям теж довелося витрачатися, то ціни на цей продукт змінилися з іншої причини.

"У весняно-літній період їхня ціна була нижчою від собівартості виробництва, тому в осінньо-зимовий час виробники прагнуть відновити прибутковість, підвищили ціни", – пояснив виконавчий директор Союзу птахівників України Сергій Карпенко.

Надалі, як прогнозують експерти, ціни на масло, як і на яйця, мають стабілізуватися. Останні, наприклад, вже дешевшають. Однак якою буде ціна яєць в наступні місяці прогнозувати складно, адже ситуація щотижня зазнає змін.

Нагадаємо, раніше редакція сайту Новини.LIVE дослідила ціни на яйця в українських супермаркетах. Деякі магазини пропонують знижки покупцям. 

Також ми писали, що в Україні у 2024 році суттєво подорожчав борщовий набір. Ціни зросли через проблеми з врожаєм.

кава ціни в Україні ціни яйця молоко

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