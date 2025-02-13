Как на рынках будут торговать молоком в 2025 году и почему некоторая продукция исчезнет

Бутылки с молоком и другая молочная продукция. Фото: УНИАН

В Украине в 2025 году торговля молоком на рынках будет осуществляться по новым правилам. Продавцов, которые захотят торговать своей продукцией, обяжут выполнять определенные условия.

Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики Украины, нововведения заработают с 29 апреля.

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Что изменится

Предполагается, что благодаря новым правилам усовершенствуются меры по обращению молока и молочных продуктов, которые продаются на агропродовольственных рынках. Например:

появятся четкие требования к отбору образцов молока и молочных продуктов;

будут определены показатели качества и безопасности к продуктам, их будут регулярно проверять;

на регулярной основе будут происходить лабораторные исследования, во время которых специалисты будут подтверждать, соответствует ли продукция санитарным нормам.

В ведомстве отмечают, что новые инструкции должны будут соблюдать как промышленные производители, так и мелкотоварные продавцы-физлица, если они выращивают до пяти коров, а молоко у них покупает непосредственно конечный потребитель. При этом продавать молоко и молочные продукты можно будет только при наличии определенных документов:

ветеринарного или идентификационного документа, по которому можно подтвердить безопасность молока и что животное здорово. В нем указываются результаты исследования животных на мастит, туберкулез, лейкоз и бруцеллез;

даты последней прививки против сибирской язвы.

экспертного заключения аккредитованной лаборатории, расположенной на агропродовольственном рынке.

результатов лабораторных исследований безопасности молока из уполномоченной лаборатории.

Ранее молочная продукция тоже проходила проверку, но происходило все выборочно. Однако с апреля специалисты будут исследовать каждую партию, поэтому уровень безопасности должен улучшиться.

Что изменится для покупателей

На выходе население должно покупать на рынках только качественную молочную продукцию, ведь перед тем, как допустить продавца к работе, его будут тщательно проверять. А также:

снизится риск приобретения опасного молока, в котором могут быть инфекционные возбудители или химические примеси;

прозрачность происхождения молочной продукции, поскольку все продавцы должны будут иметь соответствующие документы.

Ранее мы рассказывали, что украинцы в конце 2024 года начали тратить больше денег на покупку молочной продукции. Например, в последний месяц осени пастеризованное молоко 2,5% прибавило в цене более 19%.

Также мы объясняли, почему цены на продукты изменятся в ближайшее время. Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, чего ожидать населению.