Жилищные субсидии в 2025 году — что изменится для украинцев

Мужчина пересчитывает деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Кабинет министров решил доначислить жилищные субсидии гражданам, которые не успели вовремя оформить помощь. Это касается, например украинцев, которые живут в ОСМД, а поставщики услуг не проинформировали об этом Пенсионный фонд.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Глава правительства пояснил, что украинцы, у которых возникла такая ситуация, самостоятельно будут предоставлять ПФУ информацию, которая необходима для назначения субсидии.

"Принимаем решение, по которому доначислим субсидии людям, которые их не получили из-за несвоевременно поданных данных. Это особенно касается ситуации, когда люди живут в ОСМД, и поставщики услуг подали информацию с задержкой или вообще не подали", — рассказал Шмыгаль.

Субсидии и индексация пенсий — что нужно знать

Масштабная индексация пенсий в марте повлияет на субсидии на неотапливаемый период. Так, для определения размера субсидии на летний сезон принимаются во внимание доходы членов домохозяйства в III и IV кварталах предыдущего года, а также пенсионные выплаты за март 2025 года.

Поскольку в рамках индексации пенсии вырастут — это повлияет на сумму субсидий, которую будут выплачивать гражданам. Изменений, прежде всего, нужно ждать украинцам, у которых пенсионные выплаты вырастут существенно.

Ранее стало известно, должны ли украинцы, которые сдают в аренду жилье для ВПЛ, платить налоги. Ответ предоставили в Министерстве социальной политики.

Также мы рассказывали, что благодаря субсидиям украинцам легче платить за потребленные коммунальные услуги. Но иногда эту государственную помощь могут отменить.