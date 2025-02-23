Податки в Україні — чи має платити власник нерухомсті після здачі в оренду ВПО

Людина рахує гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які внаслідок збройної агресії Росії проти України втратили власне житло та змушені були переїхати на нове місце, держава надає субсидію на оренду житлової площі. Тепер власників житла, які надають приміщення переселенцям цікаво, чи мають вони сплачувати за це податок.

Відповідь на це питання озвучили у Міністерстві соціальної політики.

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Як пояснили у відомстві, Державна податкова служба (ДПС) не має доступу до договорів оренди, які укладаються між власниками нерухомості та ВПО.

"Пенсійний фонд не передає договори оренди житла в органи ДПС. ПФУ лише отримує від податкової інформацію про те, що власник житла сплатив податки із доходу від оренди житла за рахунок компенсації, отриманої від держави", — розповіли у Мінсоці.

Також у відомстві розповіли, що коли спливе термін угоди на оренду житла, то навіть після цього податки все одно нараховуватися не будуть.

"Тобто побоювання власників житла, що після завершення участі у проєкті, необхідно і далі сплачувати податки, є безпідставними. Якщо доходу від оренди немає, то і податки не нараховуються", — підкреслили у Міністерстві соціальної політики.

Субсидія на оренду житла — скільки платять переселенцям

Через різну вартість оренди в населених пунктах, сума субсидії також варіюється. Для визначення розміру допомоги враховують такі фактори:

загальний дохід сім'ї;

кількість членів родини;

площа житлового приміщення;

орендна плата в конкретному регіоні;

середня споживча ціна 1 кв. м орендованого житлового приміщення, що дорівнює 193,6 грн.

Нагадаємо, що розмір субсидії у 2025 році зміниться. Усе тому, що в березні відбудеться індексація пенсійних виплат.

Також ми розповідали, що переселенці можуть одночасно отримувати дві субсидії. Йдеться про субсидію на оренду та субсидію на житлово-комунальні послуги.