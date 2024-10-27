В Україні планують змінити систему нарахувань пенсій — міністр соцполітики

Українські банкноти в руках Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнецов

Реформа пенсійної системи, в ході якої планують змінити систему нарахувань солідарних пенсій, запланована на липень 2025 року. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, додавши, що заплановані зміни торкнуться всіх категорій пенсіонерів.

"Якщо ми говоримо про державні пенсії, то всі ми розуміємо, що, по-перше, вони не дуже високі. А по-друге — не завжди справедливі. І створюють диспропорцію. Наприклад, учитель, який вийшов на пенсію в 90-му році, і минулого року, навіть якщо вони працювали однакову кількість років і отримували середню оплату, мають велику різницю в розмірі виплат. Їхні пенсії відрізнятимуться вдвічі. Це неправильно. Ми вирівняємо це і зробимо так, щоб не допускати диспропорції в майбутньому", — заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, додавши, що заплановані зміни торкнуться всіх категорій пенсіонерів, а реформу запланували на липень 2025 року.



За словами міністра, щодо реформи вже є домовленості з Мінфіном та прем'єр-міністром.

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"Також ми презентували її в соціальному комітеті Ради й заручилися підтримкою депутатів. Вони допомагатимуть нам переконати решту нардепів, що цю реформу потрібно затвердити якнайшвидше", — сказала Жолнович.

Що ще варто знати

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, реформа солідарної системи вимагатиме близько 30 млрд грн для ефективного старту.



Також у наступному році українських пенсіонерів чекатиме одразу два перерахунки пенсій. Традиційна індексація у березні, та перерахунок згідно з реформою — у липні.



