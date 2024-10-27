В Украине планируют изменить систему начислений пенсий - министр соцполитики

Украинские банкноты в руках Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Реформа пенсионной системы, в ходе которой планируется изменить систему начислений солидарных пенсий , запланирована на июль 2025 года. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, добавив, что запланированные изменения коснутся всех категорий пенсионеров.

Если мы говорим о государственных пенсиях, то все мы понимаем, что, во-первых, они не очень высоки. А во-вторых — не всегда справедливы. И создают диспропорцию. Например, учитель, вышедший на пенсию в 90-м году , и в прошлом году, даже если они работали одинаковое количество лет и получали среднюю оплату, имеют большую разницу в размере выплат. Их пенсии будут отличаться в два раза. социальной политики Оксана Жолнович, добавив, что запланированные изменения затронут все категории пенсионеров, а реформу запланировали на июль 2025 года.



По словам министра, о реформе уже есть договоренности с Минфином и премьер-министром.

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"Также мы презентовали ее в социальном комитете Рады и заручились поддержкой депутатов. Они будут помогать нам убедить остальных нардепов, что эту реформу нужно утвердить как можно быстрее" , - сказала Жолнович.

Что еще стоит знать

Как ранее сообщали Новини.LIVE, реформа солидарной системы потребует около 30 млрд грн для эффективного старта.



Также в следующем году украинских пенсионеров будут ждать сразу два перерасчета пенсий. Традиционная индексация в марте и пересчет согласно реформе — в июле.

