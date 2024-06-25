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В Украине планируют изменить подходы в тарифообразовании — что предлагают

25 июня 2024 23:45
обновлено: 22:48
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Тарифы по-новому — в Украине готовят изменения в сфере теплоснабжения
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине планируют разработать новую Государственную целевую экономическую программу по энергетической модернизации теплокоммунальных предприятий. В частности, программа, рассчитанная до 2030 года, призвана изменить действующие подходы в тарифообразовании.

Об этом сообщает профильное издание "Украинская энергетика".

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Переход на альтернативные источники в Украине

По программе, развитие сферы теплоснабжения в стране будет происходить в трех ключевых направлениях.

В частности, планируют предложить следующее:

  • переход от централизованного к умеренно централизованному теплоснабжению с акцентом на развитие децентрализованных источников, когенерационных/других установок, которые будут работать, используя сбросное тепло. Прежде всего, речь идет о тепловых насосах;
  • наращивание инвестирования сферы, сокращение потерь в сетях и внедрение энергоэффективности со стороны потребителя;
  • переход на альтернативные, возобновляемые источники энергии, позволяющие не зависеть от ископаемого топлива.

Новые подходы по тарифообразованию в стране

Подобные изменения уже происходят, в частности, в Харькове. Там уничтожены все системы генерации и около 1,3 млн жителей остаются без теплоснабжения от ТЭЦ.

"Сейчас развивается система когенерационных уставок и блочно-модульных котельных. Это должно способствовать подготовке города к очередному отопительному сезону", — отмечает издание.

Также тепловые насосы являются составной частью новых возможностей, позволяющих повысить эффективность теплоснабжения. Ярким примером является реализованный энергопроект в Житомире.

Там в рамках швейцарского проекта установили современную ТЭЦ, работающую на щепе. Благодаря термодинамической установке производится тепло и электроэнергия.

Мощность ТЭЦ — 1,2 МВт электрической и 7,1 МВт тепловой энергии. Стоимость реализации проекта — около 300 млн гривен.

Как отмечает издание, власти намерены изменить подходы в тарифообразовании для того, чтобы у теплоснабжающих компаний оставался ресурс на обновление собственных сетей.

Что еще стоит знать

Напомним, тарифы на коммунальные услуги в Украине продолжают расти, особенно значительное повышение касается электроэнергии, подорожавшей на 69,7%. С 1 июня 2024 года ее стоимость составляет 4,32 гривны за киловатт-час и останется на этом уровне до 1 мая 2025 года.

Также писали, что сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не пересмотрят — грозят серьезные последствия.

тарифы
коммунальные услуги
теплоэнерго
ЖКХ
теплоснабжение

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