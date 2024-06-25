Тарифы по-новому — в Украине готовят изменения в сфере теплоснабжения

В Украине планируют изменить подходы в тарифообразовании — что предлагают
В Украине планируют разработать новую Государственную целевую экономическую программу по энергетической модернизации теплокоммунальных предприятий. В частности, программа, рассчитанная до 2030 года, призвана изменить действующие подходы в тарифообразовании.
Об этом сообщает профильное издание "Украинская энергетика".
Переход на альтернативные источники в Украине
По программе, развитие сферы теплоснабжения в стране будет происходить в трех ключевых направлениях.
В частности, планируют предложить следующее:
- переход от централизованного к умеренно централизованному теплоснабжению с акцентом на развитие децентрализованных источников, когенерационных/других установок, которые будут работать, используя сбросное тепло. Прежде всего, речь идет о тепловых насосах;
- наращивание инвестирования сферы, сокращение потерь в сетях и внедрение энергоэффективности со стороны потребителя;
- переход на альтернативные, возобновляемые источники энергии, позволяющие не зависеть от ископаемого топлива.
Новые подходы по тарифообразованию в стране
Подобные изменения уже происходят, в частности, в Харькове. Там уничтожены все системы генерации и около 1,3 млн жителей остаются без теплоснабжения от ТЭЦ.
"Сейчас развивается система когенерационных уставок и блочно-модульных котельных. Это должно способствовать подготовке города к очередному отопительному сезону", — отмечает издание.
Также тепловые насосы являются составной частью новых возможностей, позволяющих повысить эффективность теплоснабжения. Ярким примером является реализованный энергопроект в Житомире.
Там в рамках швейцарского проекта установили современную ТЭЦ, работающую на щепе. Благодаря термодинамической установке производится тепло и электроэнергия.
Мощность ТЭЦ — 1,2 МВт электрической и 7,1 МВт тепловой энергии. Стоимость реализации проекта — около 300 млн гривен.
Как отмечает издание, власти намерены изменить подходы в тарифообразовании для того, чтобы у теплоснабжающих компаний оставался ресурс на обновление собственных сетей.
Что еще стоит знать
Напомним, тарифы на коммунальные услуги в Украине продолжают расти, особенно значительное повышение касается электроэнергии, подорожавшей на 69,7%. С 1 июня 2024 года ее стоимость составляет 4,32 гривны за киловатт-час и останется на этом уровне до 1 мая 2025 года.
Также писали, что сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не пересмотрят — грозят серьезные последствия.
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