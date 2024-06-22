Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Підвищення тарифів в Україні — як зміняться ціни на комуналку в липні arrow

Підвищення тарифів в Україні — як зміняться ціни на комуналку в липні

22 червня 2024 13:38
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ціни на комуналку в липні — як зміняться тарифи в Україні
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Тарифи на комунальні послуги в Україні продовжують зростати, особливо вражаюче підвищення стосується електроенергії, яка подорожчала на 69,7%. З 1 червня 2024 року її вартість становить 4,32 гривні за кіловат-годину і залишиться на цьому рівні до 1 травня 2025 року.

Про це йдеться на порталі Державної служби статистики України.

Читайте також:

На які послуги зросли ціни

Згідно з даними Держстату, зросла вартість таких видів послуг:

  • Послуги з управління багатоквартирними будинками подорожчали на 4,9%.
  • Утримання та ремонт житла — на 3,5%.
  • Послуги з прибирання сміття — на 2%.

Тим часом тарифи на кілька позицій залишилися незмінними.

Підвищення тарифів на водопостачання

Експерт з питань ЖКГ Олег Попенко зазначив, що проєкт рішення про зміну тарифів на воду вже розроблено, але поки не ухвалено. За проєктом НКРЕКП, постачальники холодної води повинні були розпочати перший етап підвищення тарифу з 1 квітня, а другий етап — з 1 липня.

У деяких регіонах тарифи на водопостачання вже змінилися. Наприклад, "Львівводоканал" підвищив абонентську плату за водопостачання для мешканців без комерційних лічильників на 38%, до 19,63 гривні. У будинках зі встановленими лічильниками тариф зріс на 6% і становить 31,15 гривні.

Тарифи на газ

Ціни на газ для домашніх споживачів залишалися незмінними протягом останніх двох сезонів. Наприклад, вартість газу в компанії "Нафтогаз", яка обслуговує 98% споживачів, становить 7,96 гривні за кубометр.

Що ще треба знати

Нагадаємо, сфера водопостачання та водовідведення України зіткнулася з великими проблемами через відсутність тарифного регулювання для водоканалів. Якщо ціни не переглянуть — загрожують серйозні наслідки.

Ми також писали, що у Державній інспекції енергетичного нагляду оцінили можливість нового підвищення тарифів на світло. У разі нових руйнувань в енергетичній інфраструктурі відомо, звідки будуть брати гроші.

тарифи
ціни на газ
комунальні послуги
Держстат
ЖКГ
електроенергія
гроші
водопостачання
вода
газопостачання
електропостачання
газ
ціни в Україні
ціни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони