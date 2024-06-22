Ціни на комуналку в липні — як зміняться тарифи в Україні

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Тарифи на комунальні послуги в Україні продовжують зростати, особливо вражаюче підвищення стосується електроенергії, яка подорожчала на 69,7%. З 1 червня 2024 року її вартість становить 4,32 гривні за кіловат-годину і залишиться на цьому рівні до 1 травня 2025 року.

Про це йдеться на порталі Державної служби статистики України.

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На які послуги зросли ціни

Згідно з даними Держстату, зросла вартість таких видів послуг:

Послуги з управління багатоквартирними будинками подорожчали на 4,9%.

Утримання та ремонт житла — на 3,5%.

Послуги з прибирання сміття — на 2%.

Тим часом тарифи на кілька позицій залишилися незмінними.

Підвищення тарифів на водопостачання

Експерт з питань ЖКГ Олег Попенко зазначив, що проєкт рішення про зміну тарифів на воду вже розроблено, але поки не ухвалено. За проєктом НКРЕКП, постачальники холодної води повинні були розпочати перший етап підвищення тарифу з 1 квітня, а другий етап — з 1 липня.

У деяких регіонах тарифи на водопостачання вже змінилися. Наприклад, "Львівводоканал" підвищив абонентську плату за водопостачання для мешканців без комерційних лічильників на 38%, до 19,63 гривні. У будинках зі встановленими лічильниками тариф зріс на 6% і становить 31,15 гривні.

Тарифи на газ

Ціни на газ для домашніх споживачів залишалися незмінними протягом останніх двох сезонів. Наприклад, вартість газу в компанії "Нафтогаз", яка обслуговує 98% споживачів, становить 7,96 гривні за кубометр.

Що ще треба знати

Нагадаємо, сфера водопостачання та водовідведення України зіткнулася з великими проблемами через відсутність тарифного регулювання для водоканалів. Якщо ціни не переглянуть — загрожують серйозні наслідки.

Ми також писали, що у Державній інспекції енергетичного нагляду оцінили можливість нового підвищення тарифів на світло. У разі нових руйнувань в енергетичній інфраструктурі відомо, звідки будуть брати гроші.