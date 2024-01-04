Аліменти в Україні — скільки доведеться платити у 2024 році

Маленька дівчинка. Фото: Freepik

Із січня 2024 року збільшився розмір аліментів на утримання дитини. Він залежить від "дитячого" прожиткового мінімуму, розмір якого підвищився.

Про це повідомляє пресслужба Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

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Як зміниться розмір аліментів у 2024 році

Це передбачено законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Відповідно до документа, в країні підвищився прожитковий мінімум, який у 2023-му залишався на рівні попереднього року. Зараз на одну особу становить 2,92 тис. грн на місяць. Мінімум для таких категорій наступний:

діти віком до шести років — 2 563 гривні;

діти віком від шести до 18 років — 3 196 гривень;

працездатні особи — 3 028 гривень;

особи, які втратили працездатність, — 2 361 гривня.

Згідно зі ст. 182 Сімейного кодексу, сума аліментів на одну дитину не може бути меншою, аніж частка у 50% від обсягу прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Таким чином, з 1 січня 2024-го мінімальний розмір аліментів для дітей становить :

до шести років — 1 281 гривня;

від шести до 18 років — 1 598 гривень.

У разі, якщо у платника аліментів достатній рівень доходу, то суд встановлює мінімальний рекомендований рівень аліментів на одну дитину в розмірі 100% від прожиткового мінімуму для дитини, залежно від віку.

Максимальний розмір аліментів не може бути вищий за 10 прожиткових мінімумів на одну дитину залежно від віку.

Також батьки можуть домовитися про сплату більшого розміру аліментів. Для цього потрібно прописати всі умови та суму у договорі, який має посвідчити нотаріус.

У разі, якщо аліменти присудили у частці від доходу, то надалі процес зміни грошових стягнень відбуватиметься автоматично. Спеціально звертатися в органи Державної виконавчої служби вже буде не потрібно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з січня 2024 року громадяни мають платити вищі розміри податків. Зокрема, більше віддати доведеться фізособам-підприємцям, деяким водіям та власникам нерухомості.

Також ми писали про те, що у 2024 році власники квартир та приватних будинків муситимуть платити вищий розмір податків на нерухомість. Податок залежить від мінімальної заробітної плати, яка зросте 2024 року.