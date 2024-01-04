Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні підвищився розмір аліментів — скільки треба платити у 2024 році arrow

В Україні підвищився розмір аліментів — скільки треба платити у 2024 році

4 січня 2024 08:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Аліменти в Україні — скільки доведеться платити у 2024 році
Маленька дівчинка. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Із січня 2024 року збільшився розмір аліментів на утримання дитини. Він залежить від "дитячого" прожиткового мінімуму, розмір якого підвищився.

Про це повідомляє пресслужба Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Читайте також:

 Як зміниться розмір аліментів у 2024 році

Це передбачено законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Відповідно до документа, в країні підвищився прожитковий мінімум, який у 2023-му залишався на рівні попереднього року. Зараз на одну особу становить 2,92 тис. грн на місяць. Мінімум для таких категорій наступний:

  • діти віком до шести років — 2 563 гривні;
  • діти віком від шести до 18 років — 3 196 гривень;
  • працездатні особи — 3 028 гривень;
  • особи, які втратили працездатність, — 2 361 гривня.

Згідно зі ст. 182 Сімейного кодексу, сума аліментів на одну дитину не може бути меншою, аніж частка у 50% від обсягу прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Таким чином, з 1 січня 2024-го мінімальний розмір аліментів для дітей становить :

  • до шести років — 1 281 гривня;
  • від шести до 18 років — 1 598 гривень.

У разі, якщо у платника аліментів достатній рівень доходу, то суд встановлює мінімальний рекомендований рівень аліментів на одну дитину в розмірі 100% від прожиткового мінімуму для дитини, залежно від віку.

Максимальний розмір аліментів не може бути вищий за 10 прожиткових мінімумів на одну дитину залежно від віку.

Також батьки можуть домовитися про сплату більшого розміру аліментів. Для цього потрібно прописати всі умови та суму у договорі, який має посвідчити нотаріус.

У разі, якщо аліменти присудили у частці від доходу, то надалі процес зміни грошових стягнень відбуватиметься автоматично. Спеціально звертатися в органи Державної виконавчої служби вже буде не потрібно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з січня 2024 року громадяни мають платити вищі розміри податків. Зокрема, більше віддати доведеться фізособам-підприємцям, деяким водіям та власникам нерухомості.

Також ми писали про те, що у 2024 році власники квартир та приватних будинків муситимуть платити вищий розмір податків на нерухомість. Податок залежить від мінімальної заробітної плати, яка зросте 2024 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі