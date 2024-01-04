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В Украине повысился размер алиментов — сколько нужно платить в 2024 году

4 января 2024 08:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Алименты в Украине — сколько придется платить в 2024 году
Маленькая девочка. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

С января 2024 года увеличился размер алиментов на содержание ребенка. Он зависит от "детского" прожиточного минимума, размер которого повысился.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

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Как изменится размер алиментов в 2024 году

Это предусмотрено законом "О Государственном бюджете Украины на 2024 год". Согласно документу, в стране повысился прожиточный минимум, который в 2023 году оставался на уровне предыдущего года. Сейчас на одного человека составляет 2,92 тыс. грн в месяц. Минимум для таких категорий следующий:

  • дети до шести лет — 2 563 гривны;
  • дети в возрасте от шести до 18 лет — 3 196 гривен;
  • трудоспособные лица — 3028 гривен;
  • лица, потерявшие трудоспособность, — 2 361 гривна.

Согласно ст. 182 Семейного кодекса, сумма алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем доля в 50% от объема прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Таким образом, с 1 января 2024-го минимальный размер алиментов для детей составляет:

  • до шести лет — 1281 гривна;
  • от шести до 18 лет — 1 598 гривен.

В случае, если у плательщика алиментов достаточный уровень дохода, то суд устанавливает минимальный рекомендуемый уровень алиментов на одного ребенка в размере 100% прожиточного минимума для ребенка, в зависимости от возраста.

Максимальный размер алиментов не может быть выше 10 прожиточных минимумов на одного ребенка в зависимости от возраста.

Также родители могут договориться об уплате большего размера алиментов. Для этого нужно прописать все условия и сумму в договоре, который должен удостоверить нотариус.

В случае, если алименты присудили в доле от дохода, то в дальнейшем процесс изменения денежных взысканий будет происходить автоматически. Специально обращаться в органы Государственной исполнительной службы уже не потребуется.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с января 2024 года граждане должны платить более высокие размеры налогов. В частности, больше отдать придется физлицам-предпринимателям, некоторым водителям и владельцам недвижимости.

Также мы писали о том, что в 2024 году владельцы квартир и частных домов будут платить более высокий размер налогов на недвижимость. Налог зависит от минимальной заработной платы, которая вырастет в 2024 году.

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