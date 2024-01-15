В Украине подскочили цены на продукты — что подорожало больше всего

Человек выбирает продукты в магазине. Фото: optichamber.nl

В Украине подорожали цены на продукты. С декабря 2023 г. цены выросли на 3,7%. В то же время, мясо и мясопродукты подорожали сразу на 12,4%, а фрукты — на 2,2%.

Об этом сообщает Госстат.

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Какие продукты подорожали в Украине:

масло — на 9,9%;

молоко — на 9,7%;

сыр и творог — на 7,5%;

хлеб — на 7%;

рыба и продукты из рыбы — на 4,1%;

овощи — на 3%.

Несмотря на это, на ряде продуктов цены снизились. Среди них:

яйца — на 9,5%.

сахар цены снизились на 5,8%. А кроме того:

на хлебопродукты — на 2,8%;

на макаронные изделия — 0,3%.

Цены продолжат расти

Кроме того, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук ожидает, что уже в январе-феврале еда в Украине подорожает на 5-7%.

Впрочем, резкого повышения цен не будет.

"Потому что фактов, которые привели бы к росту цен, пока нет. Инфляция контролируемая. Единственное, что может частично отразиться на ценах, это курс гривны к доллару", — сказал Марчук.

Напомним, в Украине потребительская инфляция по итогам 2023 составила 5,1%. Известно, что на второй год войны больше подешевело.