В Украине подскочили цены на продукты — что подорожало больше всего
В Украине подорожали цены на продукты. С декабря 2023 г. цены выросли на 3,7%. В то же время, мясо и мясопродукты подорожали сразу на 12,4%, а фрукты — на 2,2%.
Об этом сообщает Госстат.
Какие продукты подорожали в Украине:
- масло — на 9,9%;
- молоко — на 9,7%;
- сыр и творог — на 7,5%;
- хлеб — на 7%;
- рыба и продукты из рыбы — на 4,1%;
- овощи — на 3%.
Несмотря на это, на ряде продуктов цены снизились. Среди них:
- яйца — на 9,5%.
- сахар цены снизились на 5,8%. А кроме того:
- на хлебопродукты — на 2,8%;
- на макаронные изделия — 0,3%.
Цены продолжат расти
Кроме того, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук ожидает, что уже в январе-феврале еда в Украине подорожает на 5-7%.
Впрочем, резкого повышения цен не будет.
"Потому что фактов, которые привели бы к росту цен, пока нет. Инфляция контролируемая. Единственное, что может частично отразиться на ценах, это курс гривны к доллару", — сказал Марчук.
Напомним, в Украине потребительская инфляция по итогам 2023 составила 5,1%. Известно, что на второй год войны больше подешевело.
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