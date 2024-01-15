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В Украине подскочили цены на продукты — что подорожало больше всего

15 января 2024 02:08
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Украине подскочили цены на продукты — что подорожало больше всего
Человек выбирает продукты в магазине. Фото: optichamber.nl
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине подорожали цены на продукты. С декабря 2023 г. цены выросли на 3,7%. В то же время, мясо и мясопродукты подорожали сразу на 12,4%, а фрукты — на 2,2%.

Об этом сообщает Госстат.

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Какие продукты подорожали в Украине:

  • масло — на 9,9%;
  • молоко — на 9,7%;
  • сыр и творог — на 7,5%;
  • хлеб — на 7%;
  • рыба и продукты из рыбы — на 4,1%;
  • овощи — на 3%.

Несмотря на это, на ряде продуктов цены снизились. Среди них:

  • яйца — на 9,5%.
  • сахар цены снизились на 5,8%. А кроме того:
  • на хлебопродукты — на 2,8%;
  • на макаронные изделия — 0,3%.

Цены продолжат расти

Кроме того, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук ожидает, что уже в январе-феврале еда в Украине подорожает на 5-7%.

Впрочем, резкого повышения цен не будет.

"Потому что фактов, которые привели бы к росту цен, пока нет. Инфляция контролируемая. Единственное, что может частично отразиться на ценах, это курс гривны к доллару", — сказал Марчук.

Напомним, в Украине потребительская инфляция по итогам 2023 составила 5,1%. Известно, что на второй год войны больше подешевело.

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