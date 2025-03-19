Новий курс долара в Україні — де вигідно обміняти валюту 19 березня

В Україні оновився курс валют — де краще обмінювати долар
В українських банках та обмінниках оновився курс долара США. Вартість американської валюти в банках майже не змінилась за останню добу. Втім, долар трохи здешевшав в обмінниках.
Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на середу, 19 березня.
Курс долара в обмінниках
Станом на 19 березня долари в обмінниках купують у середньому за 41,25 гривні, що на 1 копійку нижче, ніж попереднього дня. Продають валюту США за 41,65 гривні — на 5 копійок нижче щодо 18 березня.
Курс долара у банках
На ранок 19 березня купівля долара у банках становить у середньому 41,30 гривні. Без змін відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому за 41,90 гривні. На 5 копійок вище в порівнянні з курсом на 18 березня.
Курс долара у касах банків України:
- ПриватБанк: купівля — 41,15, продаж — 41,75;
- ПУМБ: купівля — 41,30, продаж — 41,90;
- Райффайзен Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,73;
- Сенс Банк: купівля — 41,45, продаж — 41,90;
- Укрсиббанк: купівля — 41,25, продаж — 41,85;
- Кредобанк: купівля — 41,41, продаж — 41,79;
- Таскомбанк: купівля — 41,40, продаж — 41,95;
- А-Банк: купівля — 41,40, продаж — 42,00;
- Прокредит Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,88;
- МТБ Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,80;
- Глобус: купівля — 41,30, продаж — 41,90;
- Акордбанк: купівля — 41,35, продаж — 41,85;
- Банк Львів: купівля — 41,52, продаж — 41,62;
- Комінбанк: купівля — 41,20, продаж — 41,80;
- Кліринговий Дім: купівля — 41,35, продаж — 41,80;
- Ощадбанк: купівля — 41,30, продаж — 41,70;
- Монобанк: купівля — 41,33, продаж — 41,83.
Чи може банк відмовити в обміні доларів
Багато українців вважають за краще зберігати заощадження в доларах. Однак періодично виникають труднощі з обміном, особливо з банкнотами, випущеними у 2006 році.
Попри відсутність юридичних підстав для відмови деякі банки та обмінні пункти можуть не приймати долари цього року. Однією з причин відмови може бути незадовільний стан купюри.
На гарячій лінії Національного банку України пояснили, що відмова можлива, якщо банкнота:
- пошкоджена;
- має розриви;
- сильно зношена;
- забруднена фарбою.
Якщо купюра пошкоджена, банк може стягувати комісію за обмін або запропонувати відправити її на інкасо до іноземного банку-кореспондента. За таку послугу також можуть стягуватися додаткові витрати.
Що ще варто знати українцям
Курс долара в Україні постійно змінюється. Щодня (за винятком вихідних) Національний банк розраховує офіційний курс гривні до долара, на основі якого фінансові установи встановлюють актуальні курси обміну валюти. Стало відомо, які дні тижня є найбільш вигідними для купівлі доларів.
Крім того, ми розповідали, який спосіб зберігання коштів є найкращим для українців. Експерти поділилися порадами щодо того, як отримати максимальну дохідність від своїх заощаджень.
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