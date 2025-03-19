Новий курс долара в Україні — де вигідно обміняти валюту 19 березня

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В українських банках та обмінниках оновився курс долара США. Вартість американської валюти в банках майже не змінилась за останню добу. Втім, долар трохи здешевшав в обмінниках.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на середу, 19 березня.

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Курс долара в обмінниках

Станом на 19 березня долари в обмінниках купують у середньому за 41,25 гривні, що на 1 копійку нижче, ніж попереднього дня. Продають валюту США за 41,65 гривні — на 5 копійок нижче щодо 18 березня.

Курс долара у банках

На ранок 19 березня купівля долара у банках становить у середньому 41,30 гривні. Без змін відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому за 41,90 гривні. На 5 копійок вище в порівнянні з курсом на 18 березня.

Курс долара у касах банків України:

ПриватБанк: купівля — 41,15, продаж — 41,75;

ПУМБ: купівля — 41,30, продаж — 41,90;

Райффайзен Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,73;

Сенс Банк: купівля — 41,45, продаж — 41,90;

Укрсиббанк: купівля — 41,25, продаж — 41,85;

Кредобанк: купівля — 41,41, продаж — 41,79;

Таскомбанк: купівля — 41,40, продаж — 41,95;

А-Банк: купівля — 41,40, продаж — 42,00;

Прокредит Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,88;

МТБ Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,80;

Глобус: купівля — 41,30, продаж — 41,90;

Акордбанк: купівля — 41,35, продаж — 41,85;

Банк Львів: купівля — 41,52, продаж — 41,62;

Комінбанк: купівля — 41,20, продаж — 41,80;

Кліринговий Дім: купівля — 41,35, продаж — 41,80;

Ощадбанк: купівля — 41,30, продаж — 41,70;

Монобанк: купівля — 41,33, продаж — 41,83.

Чи може банк відмовити в обміні доларів

Багато українців вважають за краще зберігати заощадження в доларах. Однак періодично виникають труднощі з обміном, особливо з банкнотами, випущеними у 2006 році.

Попри відсутність юридичних підстав для відмови деякі банки та обмінні пункти можуть не приймати долари цього року. Однією з причин відмови може бути незадовільний стан купюри.

На гарячій лінії Національного банку України пояснили, що відмова можлива, якщо банкнота:

пошкоджена;

має розриви;

сильно зношена;

забруднена фарбою.

Якщо купюра пошкоджена, банк може стягувати комісію за обмін або запропонувати відправити її на інкасо до іноземного банку-кореспондента. За таку послугу також можуть стягуватися додаткові витрати.

Що ще варто знати українцям

Курс долара в Україні постійно змінюється. Щодня (за винятком вихідних) Національний банк розраховує офіційний курс гривні до долара, на основі якого фінансові установи встановлюють актуальні курси обміну валюти. Стало відомо, які дні тижня є найбільш вигідними для купівлі доларів.

Крім того, ми розповідали, який спосіб зберігання коштів є найкращим для українців. Експерти поділилися порадами щодо того, як отримати максимальну дохідність від своїх заощаджень.