Новый курс доллара в Украине - где выгодно обменять валюту 19 марта

Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В украинских банках и обменниках обновился курс доллара США. Стоимость американской валюты в банках почти не изменилась за последние сутки. Впрочем, доллар немного подешевел в обменниках.

Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на среду, 19 марта.

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Курс доллара в обменниках

По состоянию на 19 марта доллары в обменниках покупают в среднем по 41,25 гривны, что на 1 копейку ниже, чем в предыдущий день. Продают валюту США по 41,65 гривны — на 5 копеек ниже относительно 18 марта.

Курс доллара в банках

На утро 19 марта покупка доллара в банках составляет в среднем 41,30 гривны. Без изменений относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 41,90 гривны. На 5 копеек выше по сравнению с курсом на 18 марта.

Курс доллара в кассах банков Украины:

ПриватБанк: покупка — 41,15, продажа — 41,75;

ПУМБ: покупка — 41,30, продажа — 41,90;

Райффайзен Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,73;

Сенс Банк: покупка — 41,45, продажа — 41,90;

Укрсиббанк: покупка — 41,25, продажа — 41,85;

Кредобанк: покупка — 41,41, продажа — 41,79;

Таскомбанк: покупка — 41,40, продажа — 41,95;

А-Банк: покупка — 41,40, продажа — 42,00;

Прокредит Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,88;

МТБ Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,80;

Глобус: покупка — 41,30, продажа — 41,90;

Аккордбанк: покупка — 41,35, продажа — 41,85;

Банк Львов: покупка — 41,52, продажа — 41,62;

Коминбанк: покупка — 41,20, продажа — 41,80;

Клиринговый Дом: покупка — 41,35, продажа — 41,80;

Ощадбанк: покупка — 41,30, продажа — 41,70;

Монобанк: покупка — 41,33, продажа — 41,83.

Может ли банк отказать в обмене долларов

Многие украинцы предпочитают хранить сбережения в долларах. Однако периодически возникают трудности с обменом, особенно с банкнотами, выпущенными в 2006 году.

Несмотря на отсутствие юридических оснований для отказа некоторые банки и обменные пункты могут не принимать доллары этого года. Одной из причин отказа может быть неудовлетворительное состояние купюры.

На горячей линии Национального банка Украины объяснили, что отказ возможен, если банкнота:

повреждена;

имеет разрывы;

сильно изношена;

загрязнена краской.

Если купюра повреждена, банк может взимать комиссию за обмен или предложить отправить ее на инкассо в иностранный банк-корреспондент. За такую услугу также могут взиматься дополнительные расходы.

Что еще стоит знать украинцам

Курс доллара в Украине постоянно меняется. Ежедневно (за исключением выходных) Национальный банк рассчитывает официальный курс гривны к доллару, на основе которого финансовые учреждения устанавливают актуальные курсы обмена валюты. Стало известно, какие дни недели являются наиболее выгодными для покупки долларов.

Кроме того, мы рассказывали, какой способ хранения средств является лучшим для украинцев. Эксперты поделились советами относительно того, как получить максимальную доходность от своих сбережений.