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В Україні оновили правила пільг для пенсіонерів та військових

28 грудня 2023 15:02
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пільги для пенсіонерів та військових на 2024 рік — уряд оновив правила
Грошові купюри у руках. Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні уряд затвердив нові правила щодо соціальних пільг для деяких категорій громадян. Зокрема, йдеться про пенсіонерів, військовослужбовців у зоні бойових дій та робітників на об'єктах критично важливої інфраструктури.

Про це інформує пресцентр Міністерства соціальної політики.

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Хто отримає одноразову допомогу

Як зазначають у Мінсоцполітики, Кабінет Міністрів ухвалив одразу кілька рішень щодо додаткової підтримки деяких громадян, які перебувають на небезпечних територіях.

Зокрема, йдеться про затвердження правил виплати одноразової грошової допомоги особам, котрі постраждали унаслідок бойових дій. Допомогу призначатимуть:

  • працівникам критичної інфраструктури;
  • держслужбовцям;
  • посадовцям місцевого управління.

На відповідні виплати у Державному бюджеті-2024 передбачено близько 480 мільйонів гривень.

Кому призначать пільги на комунальні послуги

Також уряд ухвалив рішення щодо пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Зміни спрощують процес їх отримання, зроблять більш зручним для ветеранів та сімей. Їх отримають:

  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасники бойових дій;
  • учасники війни.

Також пільги на оплату комунпослуг передбачені для членів їхніх родин. Достатньо лише подати одну заяву для обліку та отримання пільг.

У разі, якщо ветеран не зможе звернутися у Пенсійний фонд, це зможуть зробити з травня 2024 року його рідні.

"Частина інформації для призначення пільг отримуватиметься Мінсоцполітики та ПФУ шляхом обміну і взаємодії між інформаційними системами державних органів", — додали у Мінсоцполітики.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни можуть отримати фінансову допомогу від Міжнародної організації Fight For Right. Часу на реєстрацію залишилося обмаль.

Також ми писали, що українці можуть отримати чергову грошову допомогу від благодійного проєкту $1KProject. Родини, які зазнали втрат через війну, можуть отримати 1 тис. доларів.

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