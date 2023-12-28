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В Украине обновили правила льгот для пенсионеров и военных

28 декабря 2023 15:02
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Льготы для пенсионеров и военных на 2024 год — правительство обновило правила
Денежные купюры в руках. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине правительство утвердило новые правила по социальным льготам для некоторых категорий граждан. В частности, речь идет о пенсионерах, военнослужащих в зоне боевых действий и рабочих на объектах критически важной инфраструктуры.

Об этом информирует пресс-центр Министерства социальной политики.

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Кто получит одноразовую помощь

Как отмечают в Минсоцполитики, Кабинет Министров принял сразу несколько решений по дополнительной поддержке некоторых граждан, которые находятся на опасных территориях.

В частности, речь идет об утверждении правил выплаты единовременного пособия лицам, пострадавшим в результате боевых действий. Помощь будут назначаться:

  • работникам критической инфраструктуры;
  • госслужащим;
  • должностным лицам местного управления.

На соответствующие выплаты в Государственном бюджете-2024 предусмотрено около 480 миллионов гривен.

Кому назначат льготы на коммунальные услуги

Также правительство приняло решение о льготах на оплату жилищно-коммунальных услуг. Изменения упростят процесс их получения, сделают более удобным для ветеранов и семей. Их получат:

  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • участники боевых действий;
  • участники войны.

Также льготы на оплату коммунуслуг предусмотрены для членов их семей. Достаточно подать одно заявление для учета и получения льгот.

В случае, если ветеран не сможет обратиться в Пенсионный фонд, это смогут сделать с мая 2024 года его родные.

"Часть информации для назначения льгот будет получаться Минсоцполитики и ПФУ путем обмена и взаимодействия между информационными системами государственных органов", — добавили в Минсоцполитики.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые граждане могут получить финансовую помощь Международной организации Fight For Right. Времени на регистрацию осталось мало.

Также мы писали, что украинцы могут получить очередную денежную помощь от благотворительного проекта $1KProject. Семьи, понесшие потери из-за войны, могут получить 1 тыс. долларов.

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