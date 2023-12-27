Грошова допомога Fight For Right — як зареєструватися на виплати

Допомога від Міжнародної організації Fight For Right — як зареєструватися
В Україні деякі громадяни можуть отримати фінансову допомогу від Міжнародної організації Fight For Right. Часу на реєстрацію залишилося обмаль.
Про це повідомляється на сторінці представництва організації у Facebook.
Допомога від Fight For Right
Як зазначається, претендувати на виплати від міжнародної організації можуть українці з-поміж внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Організація повідомляє про те, що заявки на виплати грошової допомоги можуть подавати переміщені сім'ї з людьми з інвалідністю.
Як очікується, адресні виплати покликані покрити основні витрати в зимовий час тим, хто втратив майно і кошти для проживання.
Гроші призначені для тих, хто отримав статус ВПО не раніше трьох місяців тому. Допомога буде надана родинам, де є:
- особи з інвалідністю;
- батьки дітей з інвалідністю.
Як зареєструватися на фіндопомогу
Щоб отримати допомогу, громадяни повинні подати заявку, заповнивши спеціальну онлайн-форму за наступним посиланням.
Також потрібно додати до анкети такі довідки:
- копія довідки внутрішньо переміщеної особи;
- копія довідки медико-соціальної експертизи.
У разі схвального рішення представники організації вийдуть на контакт із заявником.
Термін реєстрації на виплати вже добігає кінця і завершиться 28 грудня 2023 року.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українські громадяни через війну продовжують перебувати у європейських країнах, де отримують грошову допомогу. У 2024 році у деяких країнах можуть збільшити фінансову підтримку, зокрема, у Чехії, Польщі, Румунії та Болгарії.
Також ми писали, що українці з чотирьох областей можуть отримати нову грошову допомогу від благодійного фонду People in Need. Відомо деталі реєстрації.
Читайте Новини.LIVE!