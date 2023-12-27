Грошова допомога Fight For Right — як зареєструватися на виплати

Грошові кошти. Фото: Today

В Україні деякі громадяни можуть отримати фінансову допомогу від Міжнародної організації Fight For Right. Часу на реєстрацію залишилося обмаль.

Про це повідомляється на сторінці представництва організації у Facebook.

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Допомога від Fight For Right

Як зазначається, претендувати на виплати від міжнародної організації можуть українці з-поміж внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Організація повідомляє про те, що заявки на виплати грошової допомоги можуть подавати переміщені сім'ї з людьми з інвалідністю.

Як очікується, адресні виплати покликані покрити основні витрати в зимовий час тим, хто втратив майно і кошти для проживання.

Гроші призначені для тих, хто отримав статус ВПО не раніше трьох місяців тому. Допомога буде надана родинам, де є:

особи з інвалідністю;

батьки дітей з інвалідністю.

Як зареєструватися на фіндопомогу

Щоб отримати допомогу, громадяни повинні подати заявку, заповнивши спеціальну онлайн-форму за наступним посиланням.

Також потрібно додати до анкети такі довідки:

копія довідки внутрішньо переміщеної особи;

копія довідки медико-соціальної експертизи.

У разі схвального рішення представники організації вийдуть на контакт із заявником.

Термін реєстрації на виплати вже добігає кінця і завершиться 28 грудня 2023 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські громадяни через війну продовжують перебувати у європейських країнах, де отримують грошову допомогу. У 2024 році у деяких країнах можуть збільшити фінансову підтримку, зокрема, у Чехії, Польщі, Румунії та Болгарії.

Також ми писали, що українці з чотирьох областей можуть отримати нову грошову допомогу від благодійного фонду People in Need. Відомо деталі реєстрації.