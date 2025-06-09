В Украине новый порядок получения пенсий — кому будут выплачивать на Укрпочте

Отделение Укрпошты. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которым предоставили этот статус еще до полномасштабного вторжения РФ, по-новому будут получать свои пенсионные выплаты в 2025 году. Так, правительство предоставило полномочия Укрпоште выдавать деньги людям.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Пенсии для ВПЛ — что известно

Как отмечается, ранее ВПЛ получали пенсию только на свои банковские счета. Но теперь способ доставки можно изменить, подав заявление — его можно оформить в отделении или вызвать почтальона на дом.

"Перед подачей заявления важно убедиться, что в Пенсионном фонде зарегистрирован фактический адрес проживания пенсионера — именно по нему будут доставлять выплаты", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

На Укрпоште с 1 июля 2025 года появятся ограничения на сумму и количество операций наложенного платежа. Для осуществления нововведений учтут рисковые факторы, которые не противоречат действующему украинскому законодательству.

Напомним, Укрпоште разрешили создать банк финансовой инклюзии. Пользоваться услугами смогут украинцы в селах, в зоне боевых действий, на освобожденных и труднодоступных территориях.

Также мы рассказывали, кому из украинцев выплачивают пенсию авансом. Воспользоваться такой возможностью можно при определенных условиях.