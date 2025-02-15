Льготы на коммуналку в 2025 году — о чем предупредили в ПФУ

Женщина с детьми на прогулке на улице. Фото: УНИАН

В Украине в 2025 году будет действовать предельный уровень доходов, при котором население сможет рассчитывать на получение льгот на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Льготы на коммуналку в 2025 году — на каких условиях будут предоставлять

В соответствии с законодательством Украины, коммунальные льготы предоставляются только если средний совокупный доход семьи не превышает установленной суммы. В 2025 году это 4 240 грн.

Отмечается, что будут приниматься во внимание доходы, полученные льготником и членом его семьи в III и IV кварталы 2024 года, на основе данных Государственной налоговой службы.

Налоговые отчеты за последний квартал 2024 года, согласно установленным правилам, льготникам нужно было предоставить до 10 февраля 2025-го. Как только они поступят в ПФУ, будут установлены списки льготников. Все будет происходить автоматически, то есть льготникам не нужно куда-то обращаться.

Напомним, недавно в Пенсионном фонде объяснили, могут ли переселенцы подавать документы на выплату субсидии на аренду жилья дистанционно. В ПФУ назвали важное условие.

Также мы писали, как УБД воспользоваться своим правом на получение льгот на коммунальные услуги. Стоит заметить, что скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг не предоставляется автоматически после получения статуса участника боевых действий.