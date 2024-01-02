Кредитование в Украине — небанки должны раскрывать все условия кредитов

В Украине "небанки" начнут раскрывать условия кредитов — заработал закон
С января этого года небанковские финансовые учреждения начнут работать по новым правилам. А именно — "небанки" должны раскрывать условия потребительского кредитования на официальных сайтах и в рекламной продукции.
Соответствующее постановление Национального банка вступило в силу, сообщает "Экономическая правда".
Новые правила небанков
Нацбанк принял такое решение в октябре 2023 года. Компаниям предоставили время на адаптацию к новым условиям труда.
По обновленным требованиям, на официальных сайтах небанковских финучреждений должны быть раскрыты существенные характеристики услуги по предоставлению потребительских кредитов:
- размер кредита;
- срок кредитования;
- процентная ставка;
- расходы, связанные с кредитованием;
- порядок расчета процентной ставки;
- механизм предоставления кредита;
- схема погашения кредита;
- последствия невыполнения обязательств по кредитам.
Соответствующую информацию следует разместить в легкодоступном для клиентов месте, на главной странице официального сайта, в разделе, посвященном потребительскому кредитованию.
Кроме того, небанковские финучреждения должны предупреждать клиентов о рисках и последствиях в случае невыполнения потребителем обязанностей в соответствии с договором о потребительском кредите.
При размещении данных о кредитовании на других сайтах финучреждение должно обеспечить размещение гиперссылок на свой сайт с исчерпывающим перечнем условий займа.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее в Национальном банке Украины (НБУ) поддержали решение о новом понижении учетной ставки. В этот раз ключевая процентная ставка опустилась не слишком сильно.
Также мы писали, что в Украине в декабре 2023 года изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.
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