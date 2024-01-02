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В Украине "небанки" начнут раскрывать условия кредитов — заработал закон

2 января 2024 10:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Кредитование в Украине — небанки должны раскрывать все условия кредитов
Гривневые купюры. Фото: Today
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

С января этого года небанковские финансовые учреждения начнут работать по новым правилам. А именно — "небанки" должны раскрывать условия потребительского кредитования на официальных сайтах и в рекламной продукции.

Соответствующее постановление Национального банка вступило в силу, сообщает "Экономическая правда".

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Нацбанк принял такое решение в октябре 2023 года. Компаниям предоставили время на адаптацию к новым условиям труда.

По обновленным требованиям, на официальных сайтах небанковских финучреждений должны быть раскрыты существенные характеристики услуги по предоставлению потребительских кредитов:

  • размер кредита;
  • срок кредитования;
  • процентная ставка;
  • расходы, связанные с кредитованием;
  • порядок расчета процентной ставки;
  • механизм предоставления кредита;
  • схема погашения кредита;
  • последствия невыполнения обязательств по кредитам.

Соответствующую информацию следует разместить в легкодоступном для клиентов месте, на главной странице официального сайта, в разделе, посвященном потребительскому кредитованию.

Кроме того, небанковские финучреждения должны предупреждать клиентов о рисках и последствиях в случае невыполнения потребителем обязанностей в соответствии с договором о потребительском кредите.

При размещении данных о кредитовании на других сайтах финучреждение должно обеспечить размещение гиперссылок на свой сайт с исчерпывающим перечнем условий займа.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Национальном банке Украины (НБУ) поддержали решение о новом понижении учетной ставки. В этот раз ключевая процентная ставка опустилась не слишком сильно.

Также мы писали, что в Украине в декабре 2023 года изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.

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