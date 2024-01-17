Скасування банківської таємниці — експерт розповів про наслідки

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Банківська таємниця є захистом грошей громадян на карткових рахунках від оподаткування. Розкриття цієї таємниці може призвести до оподаткування всього фінансового потоку. Тобто податки будуть стягувати з усіх і за все.

Про це заявив член правління ICC Ukraine та член Ради Асоціації платників податків України Дмитро Олексієнко в коментарі для УНН.

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За словами експерта, нова Національна стратегія доходів передбачає розкриття банківської таємниці, адже зараз "немає інструменту обкладати всіх і вся, тобто немає доступу до інформації — до карток і відповідно немає інструменту щоб обкладати".

Дмитро Олексієнко висловив побоювання, що волонтери, які збирають кошти для військових, можуть бути одними з перших, кого оподаткують.

"Ви бачите як зараз в лапках опікуються волонтерами наші державні органи? Чого вартий Реєстр Мінсоцполітики, куди волонтери повинні будуть звітувати у електронному вигляді — було 1 грудня, потім перенесли на квітень — скільки відвантажено, скільки на складах залишено, все це повинно оформлюватися до того, як вони імпортують допомогу сюди в Україну — вже всі заявки повинні бути в системі", — зауважив експерт.

Олексієнко зазначив, що знищення банківської таємниці в Україні почалося ще у 2019 році і, за його словами, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев нібито відіграє важливу роль у цьому процесі.

"До сих пір вони там подають законопроекти щодо альтернативного оподаткування фізосіб, згідно з яким відкриваєш рахунок і за цим рахунком банк просто інформацію зливає… правила такі: банк зливає податковій, а податкова вже сама тобі нараховує зобов’язання. Банк їх списує автоматично. А ти якщо не згодний — іди судися", — пояснив Дмитро Олексієнко.

Які наслідки чекають на Україну після скасування банківської таємниці

Олексієнко вважає, що це рішення може негативно вплинути на легальний бізнес в Україні та зменшити інвестиційний інтерес, особливо в контексті вимог Міжнародного валютного фонду.

"Це все закручування гайок, яке приводить нас на самий останній рівень в світі за легкістю ведення бізнесу. Ну хто буде інвестувати сюди, якщо у нас не буде елементарного — банківської таємниці. Вони кажуть, що ніде в ЄС немає банківської таємниці, це брехня", — додав експерт.

Національна стратегія доходів

Нещодавно уряд схвалив Національну стратегію доходів, яка запроваджує нові податкові заходи, зокрема збільшення податків. Цей документ є частиною співпраці з Міжнародним валютним фондом. Стратегія обсягом 147 листків викликала обговорення через свої новації, зокрема зменшення спрощеної системи оподаткування для підприємців та повернення прогресивної шкали оподаткування для фізичних осіб.

Як заявив директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін, стратегія також передбачає запровадження нового податку, який передбачає скасування банківської таємниці. Будь-які надходження на картку фізособи нібито мали б оподатковуватися 18%.

Нагадаємо, що за словами голови Податкового комітету ВРУ Данила Гетманцева, для українських громадян не планують запроваджувати податок у 18%. Такої новації не закладено у Національну стратегію уряду.