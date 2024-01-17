Отмена банковской тайны — эксперт рассказал о последствиях

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Банковская тайна является защитой денег граждан на карточных счетах от налогообложения. Раскрытие этой тайны может привести к обложению всего финансового потока. То есть, налоги будут взиматься со всех и за все.

Об этом заявил член правления ICC Ukraine и член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко в комментарии для УНН.

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Могут ли отменить банковскую тайну в Украине

По словам эксперта, новая Национальная стратегия доходов предусматривает раскрытие банковской тайны, ведь сейчас "нет инструмента облагать всех и вся, то есть нет доступа к информации — к картам, и, соответственно, нет инструмента, чтобы облагать".

Дмитрий Алексеенко выразил опасение, что волонтеры, собирающие средства для военных, могут быть одними из первых, кого будут облагать налогом.

"Вы видите, как сейчас в кавычках заботятся о волонтерах наши государственные органы? Чего стоит Реестр Минсоцполитики, куда волонтеры должны будут отчитываться в электронном виде — было 1 декабря, потом перенесли на апрель — сколько отгружено, сколько на складах оставлено, все это должно оформляться до того, как они импортируют помощь сюда в Украину — уже все заявки должны быть в системе", — отметил эксперт.

Алексеенко отметил, что отмена банковской тайны в Украине началось еще в 2019 году и, по его словам, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев якобы играет немаловажную роль в этом процессе.

"До сих пор они там представляют законопроекты по альтернативному налогообложению физлиц, согласно которым открываешь счет и по этому счету банк просто информацию сливает… правила такие: банк сливает налоговой, а налоговая уже сама тебе начисляет обязательства. Банк их списывает автоматически. А ты, если не согласен, — иди судись", — объяснил Дмитрий Алексеенко.

Какие последствия ждут Украины после отмены банковской тайны

Алексеенко считает, что это решение может негативно повлиять на легальный бизнес в Украине и снизить инвестиционный интерес, особенно в контексте требований Международного валютного фонда.

"Это все закручивание гаек, которое приводит нас на самый последний уровень в мире по легкости ведения бизнеса. Ну, кто будет инвестировать сюда, если у нас не будет элементарного — банковской тайны. Они говорят, что нигде в ЕС нет банковской тайны, это ложь", — добавил эксперт.

Национальная стратегия доходов

Недавно правительство одобрило Национальную стратегию доходов, которая вводит новые налоговые меры, в том числе увеличение налогов. Настоящий документ является частью сотрудничества с Международным валютным фондом. Стратегия объемом 147 листов вызвала обсуждение через свои новации, в частности, уменьшение упрощенной системы налогообложения для предпринимателей и возвращение прогрессивной шкалы налогообложения для физических лиц.

Как заявил директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин, стратегия также предусматривает введение нового налога, предусматривающего отмену банковской тайны. Любые поступления на карточку физлица якобы должны облагаться налогом 18%.

Напомним, что по словам главы Налогового комитета ВРУ Даниила Гетманцева, для украинских граждан не планируют вводить налог в 18%. Такое новшество не заложено в Национальную стратегию правительства.