Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине могут отменить банковскую тайну — эксперт назвал последствия arrow

В Украине могут отменить банковскую тайну — эксперт назвал последствия

17 января 2024 11:29
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Отмена банковской тайны — эксперт рассказал о последствиях
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Банковская тайна является защитой денег граждан на карточных счетах от налогообложения. Раскрытие этой тайны может привести к обложению всего финансового потока. То есть, налоги будут взиматься со всех и за все.

Об этом заявил член правления ICC Ukraine и член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко в комментарии для УНН.

Читайте также:

Могут ли отменить банковскую тайну в Украине

По словам эксперта, новая Национальная стратегия доходов предусматривает раскрытие банковской тайны, ведь сейчас "нет инструмента облагать всех и вся, то есть нет доступа к информации — к картам, и, соответственно, нет инструмента, чтобы облагать".

Дмитрий Алексеенко выразил опасение, что волонтеры, собирающие средства для военных, могут быть одними из первых, кого будут облагать налогом.

"Вы видите, как сейчас в кавычках заботятся о волонтерах наши государственные органы? Чего стоит Реестр Минсоцполитики, куда волонтеры должны будут отчитываться в электронном виде — было 1 декабря, потом перенесли на апрель — сколько отгружено, сколько на складах оставлено, все это должно оформляться до того, как они импортируют помощь сюда в Украину — уже все заявки должны быть в системе", — отметил эксперт.

Алексеенко отметил, что отмена банковской тайны в Украине началось еще в 2019 году и, по его словам, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев якобы играет немаловажную роль в этом процессе.

"До сих пор они там представляют законопроекты по альтернативному налогообложению физлиц, согласно которым открываешь счет и по этому счету банк просто информацию сливает… правила такие: банк сливает налоговой, а налоговая уже сама тебе начисляет обязательства. Банк их списывает автоматически. А ты, если не согласен, — иди судись", — объяснил Дмитрий Алексеенко.

Какие последствия ждут Украины после отмены банковской тайны

Алексеенко считает, что это решение может негативно повлиять на легальный бизнес в Украине и снизить инвестиционный интерес, особенно в контексте требований Международного валютного фонда.

"Это все закручивание гаек, которое приводит нас на самый последний уровень в мире по легкости ведения бизнеса. Ну, кто будет инвестировать сюда, если у нас не будет элементарного — банковской тайны. Они говорят, что нигде в ЕС нет банковской тайны, это ложь", — добавил эксперт.

Национальная стратегия доходов

Недавно правительство одобрило Национальную стратегию доходов, которая вводит новые налоговые меры, в том числе увеличение налогов. Настоящий документ является частью сотрудничества с Международным валютным фондом. Стратегия объемом 147 листов вызвала обсуждение через свои новации, в частности, уменьшение упрощенной системы налогообложения для предпринимателей и возвращение прогрессивной шкалы налогообложения для физических лиц.

Как заявил директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин, стратегия также предусматривает введение нового налога, предусматривающего отмену банковской тайны. Любые поступления на карточку физлица якобы должны облагаться налогом 18%.

Напомним, что по словам главы Налогового комитета ВРУ Даниила Гетманцева, для украинских граждан не планируют вводить налог в 18%. Такое новшество не заложено в Национальную стратегию правительства.

налоги
Налоговая служба
банки
денежные переводы
банковские карты
доходы
деньги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме