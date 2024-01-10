Як отримати 100 тис. грн для відкриття бізнесу

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держава продовжує підтримувати українців, які мають намір відкрити або розширити власний бізнес. На цей раз йдеться не про надання грантів, а про можливість отримати безвідсотковий кредит на три роки, який, можливо, навіть не доведеться повертати. На даний момент такий кредит, розміром у 100 000 гривень, доступний для будь-якої трудової особи, яка є членом малозабезпеченої родини.

Про умови кредитування від держави для майбутніх підприємців розповіли GSMinfo.

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Як оформити кредит на 100 тис. грн для відкриття бізнесу

Будь-яка особа із складу малозабезпеченої родини може отримати кредит на пільгових умовах. Сума виплати становить 100 тисяч гривень і може бути здійснена лише один раз. Повернути кошти потрібно через три роки, і повернення кредиту має бути виконане одноразовим платежем протягом 30 календарних днів.

Також існує можливість добровільного чи часткового погашення кредиту, але для цього необхідно попередньо узгодити всі умови з центром зайнятості. Засоби надаються у безготівковій формі, а їх використання може бути спрямовано на придбання обладнання чи матеріалів для розвитку бізнесу.

Для отримання кредиту майбутні підприємці повинні надати такі документи:

заяву заповнену за зразком;

довідку про несудимість;

заявку на підтвердження інформації про наявність чи відсутність обтяжень на рухоме і нерухоме майно;

бізнес-план, де розписати, що ви будете купувати за отримані кошти й що у перспективі вам вони можуть принести.

Пакет відповідних документів необхідно подати до Центру зайнятості, який своєю чергою передасть їх у потрібні інстанції. Далі потрібно очікувати на рішення щодо видачі вам кредиту, якщо воно буде позитивне — потрібно оформити ФОП, а вже потім можна буде отримати виплату.

Чи можна не повертати гроші за кредит

Всю суму повертати не обов'язково, а лише ту частину коштів, яка залишиться після врахування сплачених податків та зборів. А якщо власна справа добре розвиватиметься та буде приносити значний прибуток, а відповідно будуть сплачуватись високі податки, — кредит можна взагалі не повертати.

Отже, кредитні кошти можна не віддавати якщо:

за визначений період загальна сума сплачених податків перевищить 100 тис. гривень;

підприємець зміг офіційно працевлаштувати бодай двох людей із малозабезпечених сімей терміном мінімум на два роки.

Нагадаємо, що у 2024 році українці, які мають бізнес та запросили на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО), отримають більші суми компенсацій. Відповідні виплати прив’язали до розміру мінімальної зарплати, яка наступного року зросте.