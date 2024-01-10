Как получить 100 тыс. грн для открытия бизнеса

В Украине можно получить 100 тыс. грн для бизнеса — кому доступны выплаты
Государство продолжает поддерживать украинцев, намеренных открыть или расширить собственный бизнес. В этот раз речь идет не о предоставлении грантов, а о возможности получить беспроцентный кредит на три года, который, возможно, даже не придется возвращать. На данный момент такой кредит, размером в 100 000 гривен, доступен для любого трудового лица, являющегося членом малообеспеченной семьи.
Об условиях кредитования от государства для будущих предпринимателей рассказали GSMinfo.
Как оформить кредит на 100 тыс. грн для открытия бизнеса
Любое лицо из состава малоимущей семьи может получить кредит на льготных условиях. Сумма выплаты составляет 100 тысяч гривен и может быть произведена только один раз. Возвратить средства нужно через три года, и возврат кредита должен быть выполнен одноразовым платежом в течение 30 календарных дней.
Также есть возможность добровольного или частичного погашения кредита, но для этого необходимо предварительно согласовать все условия с центром занятости. Средства предоставляются в безналичной форме, а их использование может быть направлено на приобретение оборудования или материалов для развития бизнеса.
Для получения кредита будущие предприниматели должны предоставить следующие документы:
- заявление заполненное по образцу;
- справку о несудимости;
- заявку в подтверждение информации о наличии или отсутствии обременений на движимое и недвижимое имущество;
- бизнес-план, где расписать, что вы будете покупать за полученные средства и что в перспективе они могут принести.
Пакет соответствующих документов необходимо подать в Центр занятости, который в свою очередь передаст его в нужные инстанции. Далее нужно ожидать решения о выдаче вам кредита, если оно будет положительным — нужно оформить ФЛП, а уже потом можно будет получить выплату.
Можно ли не возвращать деньги за кредит
Всю сумму возвращать не обязательно, а только часть средств, которая останется после учета уплаченных налогов и сборов. А если собственное дело будет хорошо развиваться и будет приносить значительную прибыль, а соответственно будут платиться высокие налоги, кредит можно вообще не возвращать.
Следовательно, кредитные средства можно не отдавать, если:
- за указанный период общая сумма уплаченных налогов превысит 100 тыс. гривен;
- предприниматель смог официально трудоустроить хотя бы двух человек из малоимущих семей сроком минимум на два года.
Напомним, что в 2024 году украинцы, имеющие бизнес и пригласившие на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), получат большие суммы компенсаций. Соответствующие выплаты привязали к размеру минимальной зарплаты, которая в следующем году вырастет.
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