Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине можно получить 100 тыс. грн для бизнеса — кому доступны выплаты arrow

В Украине можно получить 100 тыс. грн для бизнеса — кому доступны выплаты

10 января 2024 12:00
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Как получить 100 тыс. грн для открытия бизнеса
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Государство продолжает поддерживать украинцев, намеренных открыть или расширить собственный бизнес. В этот раз речь идет не о предоставлении грантов, а о возможности получить беспроцентный кредит на три года, который, возможно, даже не придется возвращать. На данный момент такой кредит, размером в 100 000 гривен, доступен для любого трудового лица, являющегося членом малообеспеченной семьи.

Об условиях кредитования от государства для будущих предпринимателей рассказали GSMinfo.

Читайте также:

Как оформить кредит на 100 тыс. грн для открытия бизнеса

Любое лицо из состава малоимущей семьи может получить кредит на льготных условиях. Сумма выплаты составляет 100 тысяч гривен и может быть произведена только один раз. Возвратить средства нужно через три года, и возврат кредита должен быть выполнен одноразовым платежом в течение 30 календарных дней.

Также есть возможность добровольного или частичного погашения кредита, но для этого необходимо предварительно согласовать все условия с центром занятости. Средства предоставляются в безналичной форме, а их использование может быть направлено на приобретение оборудования или материалов для развития бизнеса.

Для получения кредита будущие предприниматели должны предоставить следующие документы:

  • заявление заполненное по образцу;
  • справку о несудимости;
  • заявку в подтверждение информации о наличии или отсутствии обременений на движимое и недвижимое имущество;
  • бизнес-план, где расписать, что вы будете покупать за полученные средства и что в перспективе они могут принести.

Пакет соответствующих документов необходимо подать в Центр занятости, который в свою очередь передаст его в нужные инстанции. Далее нужно ожидать решения о выдаче вам кредита, если оно будет положительным — нужно оформить ФЛП, а уже потом можно будет получить выплату.

Можно ли не возвращать деньги за кредит

Всю сумму возвращать не обязательно, а только часть средств, которая останется после учета уплаченных налогов и сборов. А если собственное дело будет хорошо развиваться и будет приносить значительную прибыль, а соответственно будут платиться высокие налоги, кредит можно вообще не возвращать.

Следовательно, кредитные средства можно не отдавать, если:

  • за указанный период общая сумма уплаченных налогов превысит 100 тыс. гривен;
  • предприниматель смог официально трудоустроить хотя бы двух человек из малоимущих семей сроком минимум на два года.

Напомним, что в 2024 году украинцы, имеющие бизнес и пригласившие на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), получат большие суммы компенсаций. Соответствующие выплаты привязали к размеру минимальной зарплаты, которая в следующем году вырастет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме