Как получить 100 тыс. грн для открытия бизнеса

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государство продолжает поддерживать украинцев, намеренных открыть или расширить собственный бизнес. В этот раз речь идет не о предоставлении грантов, а о возможности получить беспроцентный кредит на три года, который, возможно, даже не придется возвращать. На данный момент такой кредит, размером в 100 000 гривен, доступен для любого трудового лица, являющегося членом малообеспеченной семьи.

Об условиях кредитования от государства для будущих предпринимателей рассказали GSMinfo.

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Любое лицо из состава малоимущей семьи может получить кредит на льготных условиях. Сумма выплаты составляет 100 тысяч гривен и может быть произведена только один раз. Возвратить средства нужно через три года, и возврат кредита должен быть выполнен одноразовым платежом в течение 30 календарных дней.

Также есть возможность добровольного или частичного погашения кредита, но для этого необходимо предварительно согласовать все условия с центром занятости. Средства предоставляются в безналичной форме, а их использование может быть направлено на приобретение оборудования или материалов для развития бизнеса.

Для получения кредита будущие предприниматели должны предоставить следующие документы:

заявление заполненное по образцу;

справку о несудимости;

заявку в подтверждение информации о наличии или отсутствии обременений на движимое и недвижимое имущество;

бизнес-план, где расписать, что вы будете покупать за полученные средства и что в перспективе они могут принести.

Пакет соответствующих документов необходимо подать в Центр занятости, который в свою очередь передаст его в нужные инстанции. Далее нужно ожидать решения о выдаче вам кредита, если оно будет положительным — нужно оформить ФЛП, а уже потом можно будет получить выплату.

Можно ли не возвращать деньги за кредит

Всю сумму возвращать не обязательно, а только часть средств, которая останется после учета уплаченных налогов и сборов. А если собственное дело будет хорошо развиваться и будет приносить значительную прибыль, а соответственно будут платиться высокие налоги, кредит можно вообще не возвращать.

Следовательно, кредитные средства можно не отдавать, если:

за указанный период общая сумма уплаченных налогов превысит 100 тыс. гривен;

предприниматель смог официально трудоустроить хотя бы двух человек из малоимущих семей сроком минимум на два года.

Напомним, что в 2024 году украинцы, имеющие бизнес и пригласившие на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), получат большие суммы компенсаций. Соответствующие выплаты привязали к размеру минимальной зарплаты, которая в следующем году вырастет.