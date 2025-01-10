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Нова пошта забороняє — які речі краще не класти у посилки

10 січня 2025 17:12
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Нова пошта і правила відправки у 2025 році — яку посилку не приймуть оператори
Співробітник Нової пошти сортує посилки. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Послугами "Нової пошти" українці користуються щодня. Однак велика кількість людей досі не знає, що не можна класти у посилки. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, які правила щодо відправили посилок діють на Новій пошті у 2025 році.

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Правила Нової пошти  — які речі не можна класти у посилки

Згідно з інформацією, яка є в умовах надання послуг, "Нова пошта" відмовиться обслуговувати клієнта, який наприклад, хоче відправити харчові продукти. Під забороною такі категорії продуктів:

  • які потрібно зберігати з дотриманням спеціального температурного режиму; 
  • із сильним запахом, тож вони можуть пошкодити інші товари;
  • рідкі продукти, запаковані не герметично.

Так, наприклад, клієнт не зможе відправити не запакований герметично сир. Та якщо продукт добре упакувати, його не потрібно буде охолоджувати для відправки , а сам продукт без сильного запаху "Нова пошта" погодиться прийняти посилку.

Схожих правил мають дотримуватися й клієнти, які вирішили надіслати консервацію своїм рідним чи близьким в інше місто. З цим не виникне проблем, якщо банки герметично запаковані та мають захист від можливого пошкодження. Також скляну тару важливо обгорнути плівкою або ж покласти її в картонну упаковку. Так можна уникнути розбиття банки, коли посилка буде в дорозі. 

"Нова пошта", крім продуктів, також не пересилає:

  • будь-яких тварин;
  • комах;
  • необроблену шерсть тварин;
  • прах;
  • медичні препарати та лікарські засоби, якщо вони потребують особливих умов зберігання.

Тим часом "Укрпошта" оголосила про початок співпраці з відомим китайським маркетплейсом Temu. Генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський наголосив, що завдяки партнерству українці зможуть швидше отримувати свої замовлення, які вони робили в онлайн-магазині.

Також нагадаємо, що "Нова пошта" змінила вартість доставки за умови післяоплати. Редакція сайту Новини.LIVE вже пояснювала, якою буде вартість

товари Нова пошта пошта клієнти посилки

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