Нова пошта і правила відправки у 2025 році — яку посилку не приймуть оператори

Співробітник Нової пошти сортує посилки. Фото: УНІАН

Послугами "Нової пошти" українці користуються щодня. Однак велика кількість людей досі не знає, що не можна класти у посилки.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, які правила щодо відправили посилок діють на Новій пошті у 2025 році.

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Правила Нової пошти — які речі не можна класти у посилки

Згідно з інформацією, яка є в умовах надання послуг, "Нова пошта" відмовиться обслуговувати клієнта, який наприклад, хоче відправити харчові продукти. Під забороною такі категорії продуктів:

які потрібно зберігати з дотриманням спеціального температурного режиму;

із сильним запахом, тож вони можуть пошкодити інші товари;

рідкі продукти, запаковані не герметично.

Так, наприклад, клієнт не зможе відправити не запакований герметично сир. Та якщо продукт добре упакувати, його не потрібно буде охолоджувати для відправки , а сам продукт без сильного запаху "Нова пошта" погодиться прийняти посилку.

Схожих правил мають дотримуватися й клієнти, які вирішили надіслати консервацію своїм рідним чи близьким в інше місто. З цим не виникне проблем, якщо банки герметично запаковані та мають захист від можливого пошкодження. Також скляну тару важливо обгорнути плівкою або ж покласти її в картонну упаковку. Так можна уникнути розбиття банки, коли посилка буде в дорозі.

"Нова пошта", крім продуктів, також не пересилає:

будь-яких тварин;

комах;

необроблену шерсть тварин;

прах;

медичні препарати та лікарські засоби, якщо вони потребують особливих умов зберігання.

Тим часом "Укрпошта" оголосила про початок співпраці з відомим китайським маркетплейсом Temu. Генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський наголосив, що завдяки партнерству українці зможуть швидше отримувати свої замовлення, які вони робили в онлайн-магазині.

Також нагадаємо, що "Нова пошта" змінила вартість доставки за умови післяоплати. Редакція сайту Новини.LIVE вже пояснювала, якою буде вартість.