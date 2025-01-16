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В Украине может появиться новый налог — за что будем платить

16 января 2025 08:17
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Налог на посылки — что предложили парламенту
Работник Новой почты фасует посылки. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Для украинцев в 2025 году могут пересмотреть цены на посылки, которые поступают людям из-за рубежа от торговых платформ. Все потому, что Верховная Рада Украины (ВРУ) планирует ввести дополнительный налог.

Как написал в своем Telegram-канале глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, законопроекты о новом налоге уже зарегистрированы в парламенте.

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По словам Гетманцева, законопроекты создавались по требованию и при участии крупнейших украинских бизнес-ассоциаций.

"Уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя во время таможенного оформления и будет способствовать ускорению таможенных процедур", — отметил политик.

Что изменится для украинцев 

В законопроектах предлагают, что:

  • граждане будут получать без обложения НДС товары, которые стоят до 45 евро, но при одном условии: эти товары им присылают физлица без какой-либо оплаты и без коммерческой цели;
  • товары же, которые граждане купили на маркетплейсах или других подобных платформах, будут облагаться налогом независимо от их стоимости. При этом, ввозная пошлина с таких товаров будет взиматься лишь в случае если их стоимость больше 150 евро.

Гетманцев добавил, что законопроекты облегчат администрирование НДС, а посылки на таможне будут оформлять быстрее. Для этого нужно:

  • перенять опыт стран Европейского Союза и ввести возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом либо другой подобной платформой, при содействии которой происходила поставка такого товара;
  • ввести новую таможенную декларацию для товаров с незначительной стоимостью с набором данных, аналогичным таможенной декларации Н7, которой пользуются в Евросоюзе. Имеющиеся сейчас формы документов для декларирования посылок будут использоваться и в дальнейшем.

В то же время покупатель не будет платить дополнительные таможенные платежи, если НДС оплатит поставщик товара или маркетплейс. Это также будет способствовать ускорению таможенных процедур.

Напомним, недавно в НАПК объяснили, какие доходы подлежат декларированию в 2025 году. В списке, например, есть выигрыши/призы.

Также мы писали, что 1 января обновилась декларация по налогу на недвижимость. Начала действовать редакция с изменениями в приложении по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Укрпошта налоги Даниил Гетманцев Новая почта почта

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