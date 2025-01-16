Налог на посылки — что предложили парламенту

В Украине может появиться новый налог — за что будем платить
Для украинцев в 2025 году могут пересмотреть цены на посылки, которые поступают людям из-за рубежа от торговых платформ. Все потому, что Верховная Рада Украины (ВРУ) планирует ввести дополнительный налог.
Как написал в своем Telegram-канале глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, законопроекты о новом налоге уже зарегистрированы в парламенте.
Почему хотят ввести налог
По словам Гетманцева, законопроекты создавались по требованию и при участии крупнейших украинских бизнес-ассоциаций.
"Уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя во время таможенного оформления и будет способствовать ускорению таможенных процедур", — отметил политик.
Что изменится для украинцев
В законопроектах предлагают, что:
- граждане будут получать без обложения НДС товары, которые стоят до 45 евро, но при одном условии: эти товары им присылают физлица без какой-либо оплаты и без коммерческой цели;
- товары же, которые граждане купили на маркетплейсах или других подобных платформах, будут облагаться налогом независимо от их стоимости. При этом, ввозная пошлина с таких товаров будет взиматься лишь в случае если их стоимость больше 150 евро.
Гетманцев добавил, что законопроекты облегчат администрирование НДС, а посылки на таможне будут оформлять быстрее. Для этого нужно:
- перенять опыт стран Европейского Союза и ввести возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом либо другой подобной платформой, при содействии которой происходила поставка такого товара;
- ввести новую таможенную декларацию для товаров с незначительной стоимостью с набором данных, аналогичным таможенной декларации Н7, которой пользуются в Евросоюзе. Имеющиеся сейчас формы документов для декларирования посылок будут использоваться и в дальнейшем.
В то же время покупатель не будет платить дополнительные таможенные платежи, если НДС оплатит поставщик товара или маркетплейс. Это также будет способствовать ускорению таможенных процедур.
Напомним, недавно в НАПК объяснили, какие доходы подлежат декларированию в 2025 году. В списке, например, есть выигрыши/призы.
Также мы писали, что 1 января обновилась декларация по налогу на недвижимость. Начала действовать редакция с изменениями в приложении по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.
Читайте Новини.LIVE!