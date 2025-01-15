В Украине намерены перейти с доллара на евро для большей интеграции с ЕС

Европейская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине евро заменит доллар как курсообразующая валюта. Впрочем, резкого перехода остерегаться не стоит, поскольку в Национальном банке обещают, что все произойдет постепенно и незаметно. В то же время конкретные сроки такого перехода озвучены не были.

Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью'ю каналу "Мы-Украина" в среду, 15 января.

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В Украине евро заменит доллар

По словам Рожковой, сейчас не лучшее время отвязывать курс гривны от доллара ради перехода на евро. Это обусловлено войной, которую Россия развязала на территории нашего государства.

"Сейчас, в период вызовов, связанных прежде всего с войной, которые сами по себе являются шоком для экономики, возможно, это не лучшее время... Мы будем избегать любых шоков", — заявила Рожкова.

Эксперт подчеркнула, что переход с доллара на евро пойдет на пользу украинской экономике. В частности, считает Рожкова, в разрезе стремления Украины войти в Евросоюз.

"Учитывая наш курс в евросообщество, это точно реальность, которая произойдет. Если мы хотим стать частью Европейского Союза, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, понятно, что мы должны иметь привязку к той валюте, в которой проводят большинство операций", — отметила первый заместитель главы НБУ.

Так что, пояснила Рожкова, такой процесс является неотвратимым, как и присоединение Украины к ЕС.

Впрочем, подчеркнула экономист, о конкретных сроках перехода речь не идет.

"Когда и как это произойдет — это другой вопрос", — подытожила Рожкова.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали, как будет меняться курс валют в январе и стоит ли обменивать деньги.

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