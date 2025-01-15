Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине намерены перейти с доллара на евро — причины arrow

В Украине намерены перейти с доллара на евро — причины

15 января 2025 20:33
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Украине намерены перейти с доллара на евро для большей интеграции с ЕС
Европейская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Украине евро заменит доллар как курсообразующая валюта. Впрочем, резкого перехода остерегаться не стоит, поскольку в Национальном банке обещают, что все произойдет постепенно и незаметно. В то же время конкретные сроки такого перехода озвучены не были.

Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью'ю каналу "Мы-Украина" в среду, 15 января.

Читайте также:

В Украине евро заменит доллар

По словам Рожковой, сейчас не лучшее время отвязывать курс гривны от доллара ради перехода на евро. Это обусловлено войной, которую Россия развязала на территории нашего государства.

"Сейчас, в период вызовов, связанных прежде всего с войной, которые сами по себе являются шоком для экономики, возможно, это не лучшее время... Мы будем избегать любых шоков", — заявила Рожкова.

Эксперт подчеркнула, что переход с доллара на евро пойдет на пользу украинской экономике. В частности, считает Рожкова, в разрезе стремления Украины войти в Евросоюз.

"Учитывая наш курс в евросообщество, это точно реальность, которая произойдет. Если мы хотим стать частью Европейского Союза, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, понятно, что мы должны иметь привязку к той валюте, в которой проводят большинство операций", — отметила первый заместитель главы НБУ.

Так что, пояснила Рожкова, такой процесс является неотвратимым, как и присоединение Украины к ЕС.

Впрочем, подчеркнула экономист, о конкретных сроках перехода речь не идет.

"Когда и как это произойдет — это другой вопрос", — подытожила Рожкова.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали, как будет меняться курс валют в январе и стоит ли обменивать деньги.

Также узнайте, как будет меняться курс доллара, цены на продукты и услуги в течение 2025 года, исходя из экономической ситуации в Украине.

НБУ доллар евро валюта финансы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:02 Антициклон накроет Украину — какой погоды ждать завтра

21:57 Одессит хотел обжаловать решение ВВК — на чью сторону стал суд

21:56 Почему часть исключенных снова появилась на учете

21:36 Проезд общественным транспортом во время тревог — реакция Кличко

21:32 Говорили об оружии — Залужный провел важную встречу в Британии

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

21:11 Рекомендации насчет будущего МСЭК и ВВК — отчет НАПК за 2024 год

20:33 Отключения света в Одессе — графики на завтра

20:33 В Украине намерены перейти с доллара на евро — причины

20:03 Число украинцев, которые выехали и не вернулись, выросло втрое

22:02 Антициклон накроет Украину — какой погоды ждать завтра

21:57 Одессит хотел обжаловать решение ВВК — на чью сторону стал суд

21:56 Почему часть исключенных снова появилась на учете

21:36 Проезд общественным транспортом во время тревог — реакция Кличко

21:32 Говорили об оружии — Залужный провел важную встречу в Британии

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:11 Рекомендации насчет будущего МСЭК и ВВК — отчет НАПК за 2024 год

20:33 Отключения света в Одессе — графики на завтра

20:33 В Украине намерены перейти с доллара на евро — причины

20:03 Число украинцев, которые выехали и не вернулись, выросло втрое

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Эксклюзив

06:37 Последствия экотеррора со стороны РФ — что будет с Черным морем

14 января 2025

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Text

14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

Text

13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

Text

13:00 Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

Text

10:24 Эксперт объяснил, почему доллар может стоить 47,5 грн в 2025

Text

08:36 План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно