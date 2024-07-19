Налоги в Украине вырастут — власть готовит кардинальные изменения

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В Украине кардинально повысят налоги из-за необходимости финансирования Сил обороны. Кабинет министров одобрил и внесет в парламент пакет законопроектов об изменениях в бюджет-2024 и Налоговый кодекс.

Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев ("Слуга народа").

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Необходимость повышения налогов в Украине

Он отметил, что речь идет об одобренных Кабинетом министров двух законопроектах.

Первый законопроект касается изменений в бюджет и предусматривает увеличение расходов общего фонда государственного бюджета на 500 млрд гривен, в частности, расходы сферы безопасности и обороны на 495 млрд гривен. Львиную долю этих расходов профинансируют за счет:

уменьшения объема других расходов на 65,7 млрд гривен, в частности, на обслуживание госдолга — на 61,8 млрд гривен;

повышения внутреннего финансирования бюджета (размещение ОВГЗ) — 160,2 млрд гривен;

увеличения доходной части госбюджета на 214,5 млрд гривен.

Второй законопроект касается внесения изменений в Налоговый кодекс.

Документ предусматривает увеличение ставки военного сбора и круг плательщиков (базовая ставка вырастет с 1,5% до 5%). Кроме того, законопроект предусматривает другие меры по фискальной консолидации. А именно:

введение акциза на "сладкую" воду;

авансовый платеж на прибыль для АЗС;

уменьшение порога стоимости товаров для их ввоза без уплаты НДС.

Гетманцев заметил, что у государства нет другого выхода, ведь столкнется со значительным дефицитом средств на текущее содержание армии, что начнет резко углубляться до конца года.

"Расходы на сектор безопасности и обороны составляют не менее 180 млрд грн в месяц (тогда как в бюджете учтено 140 млрд грн/мес.)", — говорится в объяснении.

Разрыв в военных расходах возник по ряду причин. В частности:

из-за задержки с оборонными поставками от партнеров в начале года;

из-за меньших плановых расходов, "учтенных при принятии бюджета на этот год".

Вспомнил, что раньше власти избегали необходимости повышения налогов. В частности, благодаря тому, что в этом году определенный резерв получили после:

обязанности уплаты налога на сверхприбыль для банков;

зачисления военного НДФЛ в полном объеме в государственный бюджет;

детенизации бизнеса.

При этом Гетманцев отметил, что этот резерв все равно не закрывает всю потребность в обороне, и он уже учтен в расчетах.

Кардинальное повышение налогов

Ранее правительство утвердило законопроект о повышении налогов. Согласно документу:

военный сбор увеличится с 1,5% до 5%, обязательство его уплаты физлицами-предпринимателями (ФЛП) по разным ставкам в зависимости от группы;

военный сбор начнут взимать с операций с недвижимостью и авто.

Что касается недвижимости, то будут платить продавцы по 5% дохода от продажи одного объекта в течение года.

А в случае покупки легкового транспорта, подлежащих первой госрегистрации и впервые ввезенных из-за границы, будут взимать 15% стоимости авто. Это касается как физлиц, так и предприятий, учреждений и организаций. Исключение будет сделано для людей с инвалидностью.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ожидается подорожание сладкой и газировки в 2025 году. В Комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержали проект закона N9032-1, предусматривающий акцизный налог на такие напитки.

Также мы писали, что граждане, получающие доходы в Австрии, должны подавать налоговые декларации. Известно, кто должен подавать такую информацию и что нужно платить в 2024 году.