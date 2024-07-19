Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине кардинально повысят налоги — как изменятся ставки arrow

В Украине кардинально повысят налоги — как изменятся ставки

19 июля 2024 09:48
Ксения Симонова - Редактор
Налоги в Украине вырастут — власть готовит кардинальные изменения
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unsplush
Ксения Симонова - Редактор

В Украине кардинально повысят налоги из-за необходимости финансирования Сил обороны. Кабинет министров одобрил и внесет в парламент пакет законопроектов об изменениях в бюджет-2024 и Налоговый кодекс.

Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев ("Слуга народа").

Читайте также:

Необходимость повышения налогов в Украине

Он отметил, что речь идет об одобренных Кабинетом министров двух законопроектах.

Первый законопроект касается изменений в бюджет и предусматривает увеличение расходов общего фонда государственного бюджета на 500 млрд гривен, в частности, расходы сферы безопасности и обороны на 495 млрд гривен. Львиную долю этих расходов профинансируют за счет:

  • уменьшения объема других расходов на 65,7 млрд гривен, в частности, на обслуживание госдолга — на 61,8 млрд гривен;
  • повышения внутреннего финансирования бюджета (размещение ОВГЗ) — 160,2 млрд гривен;
  • увеличения доходной части госбюджета на 214,5 млрд гривен.

Второй законопроект касается внесения изменений в Налоговый кодекс.

Документ предусматривает увеличение ставки военного сбора и круг плательщиков (базовая ставка вырастет с 1,5% до 5%). Кроме того, законопроект предусматривает другие меры по фискальной консолидации. А именно:

  • введение акциза на "сладкую" воду;
  • авансовый платеж на прибыль для АЗС;
  • уменьшение порога стоимости товаров для их ввоза без уплаты НДС.

Гетманцев заметил, что у государства нет другого выхода, ведь столкнется со значительным дефицитом средств на текущее содержание армии, что начнет резко углубляться до конца года.

"Расходы на сектор безопасности и обороны составляют не менее 180 млрд грн в месяц (тогда как в бюджете учтено 140 млрд грн/мес.)", — говорится в объяснении.

Разрыв в военных расходах возник по ряду причин. В частности:

  • из-за задержки с оборонными поставками от партнеров в начале года;
  • из-за меньших плановых расходов, "учтенных при принятии бюджета на этот год".

Вспомнил, что раньше власти избегали необходимости повышения налогов. В частности, благодаря тому, что в этом году определенный резерв получили после:

  • обязанности уплаты налога на сверхприбыль для банков;
  • зачисления военного НДФЛ в полном объеме в государственный бюджет;
  • детенизации бизнеса.

При этом Гетманцев отметил, что этот резерв все равно не закрывает всю потребность в обороне, и он уже учтен в расчетах.

Кардинальное повышение налогов

Ранее правительство утвердило законопроект о повышении налогов. Согласно документу:

  • военный сбор увеличится с 1,5% до 5%, обязательство его уплаты физлицами-предпринимателями (ФЛП) по разным ставкам в зависимости от группы;
  • военный сбор начнут взимать с операций с недвижимостью и авто.

Что касается недвижимости, то будут платить продавцы по 5% дохода от продажи одного объекта в течение года.

А в случае покупки легкового транспорта, подлежащих первой госрегистрации и впервые ввезенных из-за границы, будут взимать 15% стоимости авто. Это касается как физлиц, так и предприятий, учреждений и организаций. Исключение будет сделано для людей с инвалидностью.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ожидается подорожание сладкой и газировки в 2025 году. В Комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержали проект закона N9032-1, предусматривающий акцизный налог на такие напитки.

Также мы писали, что граждане, получающие доходы в Австрии, должны подавать налоговые декларации. Известно, кто должен подавать такую информацию и что нужно платить в 2024 году.

ФЛП налоги Даниил Гетманцев армия бизнес правительство законопроект финансы бюджет деньги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня