Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине оптовые цены на продукты выросли на 10% — кто в лидерах arrow

В Украине оптовые цены на продукты выросли на 10% — кто в лидерах

24 июля 2024 14:00
Ксения Симонова - Редактор
Цены в Украине — производители дороже реализуют продукцию в 2024 году
Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинские производители в течение года повышали оптовые цены своей продукции из-за ряда факторов на фоне войны. В итоге промышленные товары в июне 2024 года против июня 2023-го выросли на 26,7%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Читайте также:

Как изменились оптовые цены от производителей

По информации Госстата, цены от производителей в пределах страны повысились сильнее, чем за ее пределами.

В частности, производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий повысилось в целом на 10,6%, из которых в пределах страны — на 9,6%, за ее пределами — на 11,7%.

Как отмечает статистическое ведомство, больше всего подскочили цены на производство мяса. Производители реализуют на 15,6% дороже. Из них внутри Украины рост производства мяса составил 15,5%.

Также повысилось цены на производство молочных продуктов. Рост за год составил 13,7%, из них внутри страны — на 12,9%.

 

цены на продукты
Источник: Госстат

В то же время, по информации Госстата, средние цены на продукты питания в стране в июне этого года по сравнению с июнем прошлого года упали на 0,1%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине из-за аномальной жары и перебоев с электроэнергией для полива существенно страдает урожай овощей на юге страны, что может привести к дефициту на рынке к концу лета. В связи с этим следует готовиться к более высоким ценам.

Ранее мы писали, что на украинских полках ожидается подорожание молока и кисломолочных продуктов из-за роста стоимости сырья, энергетических и других затрат. Известно, когда следует ожидать резкого роста цен.

продукты товары рынок цены в Украине цены

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба