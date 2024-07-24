Цены в Украине — производители дороже реализуют продукцию в 2024 году

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские производители в течение года повышали оптовые цены своей продукции из-за ряда факторов на фоне войны. В итоге промышленные товары в июне 2024 года против июня 2023-го выросли на 26,7%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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Как изменились оптовые цены от производителей

По информации Госстата, цены от производителей в пределах страны повысились сильнее, чем за ее пределами.

В частности, производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий повысилось в целом на 10,6%, из которых в пределах страны — на 9,6%, за ее пределами — на 11,7%.

Как отмечает статистическое ведомство, больше всего подскочили цены на производство мяса. Производители реализуют на 15,6% дороже. Из них внутри Украины рост производства мяса составил 15,5%.

Также повысилось цены на производство молочных продуктов. Рост за год составил 13,7%, из них внутри страны — на 12,9%.

Источник: Госстат

В то же время, по информации Госстата, средние цены на продукты питания в стране в июне этого года по сравнению с июнем прошлого года упали на 0,1%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине из-за аномальной жары и перебоев с электроэнергией для полива существенно страдает урожай овощей на юге страны, что может привести к дефициту на рынке к концу лета. В связи с этим следует готовиться к более высоким ценам.

Ранее мы писали, что на украинских полках ожидается подорожание молока и кисломолочных продуктов из-за роста стоимости сырья, энергетических и других затрат. Известно, когда следует ожидать резкого роста цен.