Е-гривна в Украине — что известно о пилотном проекте цифровых денег

Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине готовятся к внедрению электронных денег в рамках экспериментального проекта. Специалисты Национального банка сейчас изучают такую целесообразность.

Такие планы раскрыл заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан.

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Что надо знать об электронной гривне

Речь идет о запуске Национальным банком собственной розничной цифровой валюты (CBDC). Ожидается, что е-гривна станет дополнением к наличной национальной валюте и средствам на счетах. При этом электронная гривна не призвана заменить обычные деньги, а станет дополнительным инструментом для граждан в расчетах.

Как отметил представитель Национального банка, решение о масштабном выпуске е-гривны еще не принято, однако помочь в этом сможет пилотный проект. Специалисты уже работают над его подготовкой.

По словам заместителя главы НБУ, проект планируют реализовать на основании технологии DLT (Distributed Ledger Technology) в рамках открытой среды, то есть с настоящими пользователями и поставщиками платежных услуг.

"То есть это такая же гривна, только в цифровом виде. Как и физические (наличные) деньги, она является обязательством центрального банка", — рассказал Шабан.



Благодаря этому НБУ получит возможность проверить, способна ли электронная гривна взять на себя функции денег и удовлетворять потребности пользователей, уровень ее эффективности.

Какие платежные операции будут возможны с помощью е-гривны

В случае положительного решения Нацбанка о введении е-гривны она станет законным платежным средством в стране и в дальнейшем будет существовать исключительно в безналичной форме.

С помощью е-гривны украинцы смогут осуществлять все возможные типы платежных операций. А именно:

переводить средства между физлицами (между кошельками пользователей);

оплачивать товары и услуги;

осуществлять платежи в пользу государства;

делать благотворительные взносы;

получать зарплату, соцвыплаты.

Напомним, как рассказал глава Национального банка Андрей Пышный, после введения электронной гривны украинцы не почувствуют изменений в повседневной жизни. Они получат возможность выбирать, каким образом осуществлять расчеты.

Также мы писали, что с февраля 2025 года вступят в силу ограничения на переводы между физлицами. Максимальная сумма переводов с карты на карту будет составлять от 50 до 150 тыс. грн в месяц.