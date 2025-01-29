Е-гривна в Украине — что известно о пилотном проекте цифровых денег

В Украине готовятся к запуску е-гривны — что известно
В Украине готовятся к внедрению электронных денег в рамках экспериментального проекта. Специалисты Национального банка сейчас изучают такую целесообразность.
Такие планы раскрыл заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан.
Что надо знать об электронной гривне
Речь идет о запуске Национальным банком собственной розничной цифровой валюты (CBDC). Ожидается, что е-гривна станет дополнением к наличной национальной валюте и средствам на счетах. При этом электронная гривна не призвана заменить обычные деньги, а станет дополнительным инструментом для граждан в расчетах.
Как отметил представитель Национального банка, решение о масштабном выпуске е-гривны еще не принято, однако помочь в этом сможет пилотный проект. Специалисты уже работают над его подготовкой.
По словам заместителя главы НБУ, проект планируют реализовать на основании технологии DLT (Distributed Ledger Technology) в рамках открытой среды, то есть с настоящими пользователями и поставщиками платежных услуг.
"То есть это такая же гривна, только в цифровом виде. Как и физические (наличные) деньги, она является обязательством центрального банка", — рассказал Шабан.
Благодаря этому НБУ получит возможность проверить, способна ли электронная гривна взять на себя функции денег и удовлетворять потребности пользователей, уровень ее эффективности.
Какие платежные операции будут возможны с помощью е-гривны
В случае положительного решения Нацбанка о введении е-гривны она станет законным платежным средством в стране и в дальнейшем будет существовать исключительно в безналичной форме.
С помощью е-гривны украинцы смогут осуществлять все возможные типы платежных операций. А именно:
- переводить средства между физлицами (между кошельками пользователей);
- оплачивать товары и услуги;
- осуществлять платежи в пользу государства;
- делать благотворительные взносы;
- получать зарплату, соцвыплаты.
Напомним, как рассказал глава Национального банка Андрей Пышный, после введения электронной гривны украинцы не почувствуют изменений в повседневной жизни. Они получат возможность выбирать, каким образом осуществлять расчеты.
Также мы писали, что с февраля 2025 года вступят в силу ограничения на переводы между физлицами. Максимальная сумма переводов с карты на карту будет составлять от 50 до 150 тыс. грн в месяц.
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