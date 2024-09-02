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В Украине дорожает земля — ТОП-3 региона с высокими ценами

2 сентября 2024 08:27
Ксения Симонова - Редактор
Цены на землю растут — ТОП-3 региона с самыми высокими ценами в сентябре
Трактор в поле. Фото: agropolit.com
Ксения Симонова - Редактор

В ряде регионов Украины на фоне войны активно растет стоимость земли в 2024 году. Во втором квартале на 15,3% превышает показатель четвёртого квартала 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные исследования Киевской школы экономики (KSE).

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Как изменились цены на землю в 2024 году

Согласно данным аналитиков, во втором квартале текущего года (апрель-июнь) земля в Украине подорожала до средних 43,5 тыс. гривен за один гектар. Это на 3,7% больше цены первого квартала (январь-март) 2023 года. Стоимость "товарной земли" стоит еще больше — 44,8 тыс. гривен/га.

В торговом обращении преобладает земля, ранее подпадавшая под запрет на продажу. Речь идет о так называемой товарной земле и земле для ведения личного крестьянского хозяйства.

"Если сравнивать средневзвешенные цены июня 2024 года по декабрь 2023 года, то средневзвешенная цена для всех земель выросла за это время на 18,6% с 37 тыс. гривен за гектар до 44,0 тыс. гривен за гектар. Даже несмотря на то, что цена в июне сократилась на 3% по отношению к ценам в мае 2024 года, которые были рекордными за все время наблюдений на рынке сельхозземель и достигли 45,3 тыс. гривен за гектар для всех проданных земель и 46,3 тыс. грн за гектар для так называемых "товарных" земель", — сообщают аналитики.

Регионы, где самые высокие цены на землю

В разных регионах страны стоимость земли колеблется в среднем на таком уровне: 30,4 – 78,4 тыс. гривен/га.

Дороже всего стоит земля в Черкасской области — 78,4 тыс. гривен. А также в следующих областях:

  • в Полтавской — 57,7 тыс. гривен;
  • Львовской — 56,8 тыс. гривен;
  • Тернопольской — 55,9 тыс. гривен.

Дешевле всего стоит земля в Запорожской области — 30,4 тыс. грн. Низкие цены в таких областях:

  • Донецкой — 33,4 тыс. гривен;
  • Херсонской — 33,4 тыс. гривен;
  • Сумской — 34,4 тыс. гривен;
  • Николаевской — 35 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство приняло решение ввести новый вид субсидий для украинцев в период военного положения. Эта помощь направлена на поддержку аграриев, работающих на территориях, где возможны или уже идут боевые действия.

Также мы писали, что земельный налог в Украине обязателен для всех собственников и пользователей земельных участков, но некоторые категории граждан имеют право на освобождение от уплаты. К примеру, пенсионеры по возрасту не обязаны платить налог, если площадь их земельного участка не превышает установленные законом лимиты.

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