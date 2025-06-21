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Главная Финансы В Украине дорожает газ — что будет с тарифами для потребителей

В Украине дорожает газ — что будет с тарифами для потребителей

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Дата публикации 21 июня 2025 08:45
Цены на газ в Украине — изменятся ли тарифы в июне 2025 года
Зажженная конфорка на газовой плите. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Как и почему менялись цены на газ в Украине Что будет с тарифами для бытовых потребителей Что еще стоит знать

На рынке газа в Украине в среду, 18 июня 2025 года, зафиксировали ценовой рекорд — стоимость "голубого топлива" пересекла отметку в 31,5 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров с учетом НДС. Это рекордный уровень с 24 ноября 2022 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте ExPro.

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Как и почему менялись цены на газ в Украине

Как отмечается, цена на газ колебалась от 31,2 тыс. гривен до 31,9 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров плюс НДС. К концу торгов газ подорожал до 32 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров. Цена голубого топлива без НДС варьировалась от 626 до 640 долларов за 1 тыс. кубометров — это примерно 51-52 евро за мегаватт-час (более 2 тыс. гривен).

В целом тренд к подорожанию на рынке газа продолжается с мая 2025 года. А с началом июня газ на украинском рынке подорожал на 26%.

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Авторы материала отмечают, что на цены влияют как внешние, так внутренние факторы:

  • подорожание газа на хабах в Европе. Так, 18 июня стоимость топлива впервые превысила 40 евро на 1 мегаватт-час;
  • газ в Европе дорожает из-за геополитических рисков, в частности войны между Израилем и Ираном. Противостояние может повлиять на глобальную торговлю и изменить спрос на сжиженный газ (LNG);
  • стабильно высокий спрос на украинском рынке. Промышленные потребители уже сейчас создают запасы для осенне-зимнего периода, поэтому активно закупают газ.

Что будет с тарифами для бытовых потребителей 

Важно понимать также и то, что обновление цен касается только внутреннего газового рынка, подорожание не затрагивает поставки для производителей тепла, электроэнергии и населения, для которого действуют фиксированные тарифы на газ.

Что еще стоит знать

Напомним, что на европейских хабах в июне тоже фиксируют изменения в ценах на газ. Так, 18 июня фьючерсы на "голубое топливо" выросли на 1,4% и приблизились к отметке в 40 евро за мегаватт-час. Заметим, что на украинском рынке в тот день цена на газ на украинском рынке была больше на 12 евро за мегаватт-час, чем на нидерландском хабе TTF.

Ранее стало известно, что у клиентов Нафтогаза есть трудности с передачей данных счетчика после замены старого прибора на новый. В компании посоветовали, что делать украинцам.

Также мы писали, как уменьшить сумму в платежке за ЖКХ, если в квартире или доме никто не проживает. Все, что для этого нужно - отправить заявление своему поставщику коммунальных услуг.

тарифы цены на газ рынок газ
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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