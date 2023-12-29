Курс доллара на 29 декабря — иностранная валюта снова побила рекорд

Обменный пункт валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара до конца 2023 года, который достиг нового рекорда. Стоимость американской валюты изменили также банки и обменники.

Об этом свидетельствуют данные на портале Нацбанка по результатам торгов на межбанковском рынке.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, по информации НБУ, на 29-31 декабря официальный курс установлен на таком уровне:

доллар — 37,98 грн (+0,36);

евро — 42,20 грн/евро (+0,55);

злотый — 9,73 грн/PLN (+0,12).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, на наличном рынке Украины доллар изменился в цене. В среднем стоит 38,69 грн. В покупке — 37,92 гривны (+0,20), а при продаже — 38,62 гривны (+0,23). Евро в покупке — 41,76 гривны (+0,36), при продаже — 42,85 гривны (+0,47).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, 29 декабря в обменных пунктах доллар покупают по 38,55 грн (+0,36), продают по 38,80 грн (+0,45). Евро в покупке стоит 42,60 грн (+0,60), в продаже — 42,90 грн (+0,54).

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Напомним, украинские граждане хранят на депозитах у финучреждений более одного триллиона гривен. Наибольший объем вкладчиков приходится на государственные банки.

Также мы писали, что Национальный банк Украины представил памятную монету "Украинский язык" номиналом в 5 грн. Ее можно приобрести за 135 грн в сувенирной упаковке в интернет-магазине банка.