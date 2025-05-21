Работа в Украине — кого планируют сократить в 2025 году

Женщина работает за компьютером. Фото: Freepik

Украинское правительство намерено сократить граничное количество работников районных государственных администраций (РГА). Соответствующие изменения начнут реализовывать с 1 июля 2025 года.

Об этом говорится в материалах Министерства социальной политики.

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Как планируют сократить штат в РГА

Согласно проекту, который обнародовали в Минсоцполитики, штаты в районных государственных администрациях должны быть подкорректированы с 1 июля текущего года. Сократить работников в РГА предлагается в ряде областей. В целом уволят 1075 человек.

Речь идет о работниках структурных подразделений по вопросам соцзащиты населения районных государственных администраций, которые выполняют функции в этой сфере.

Зачем планируют сократить работников

Как объясняют в ведомстве, причиной сокращения работников в райгосадминистрациях является то, что с этой даты Пенсионный фонд Украины (ПФУ) будет наделен новыми полномочиями. А именно:

начнет назначать и выплачивать госпомощь лицам без права на пенсию;

помощь лицам с инвалидностью и для ухода;

помощь детям, имеющим инвалидность.

Дополнительные кадры для Пенсионного фонда намерены привлечь именно из РГА, которые выполняли эти функции ранее. Таким образом, штат фонда изменится:

за счет дополнительных должностей в ПФУ;

за счет дополнительных должностей в терорганах фонда.

"Выполнение Пенсионным фондом Украины указанных задач и функций требует соответствующих дополнительных ресурсов, в частности человеческих. По расчетам Пенсионного фонда Украины дополнительная, потребность в штатных единицах составляет: в аппарате Пенсионного фонда Украины — 24, в территориальных органах Пенсионного фонда Украины — 680", — сообщают в Минсоцполитики.

В ведомстве отмечают, что реализация акта позволит обеспечить надлежащие условия для организации и выполнения ПФУ дополнительных задач и функций, предусмотренных законодательством.

Скриншот документа. Источник: Минсоцполитики

Реализация акта не потребует дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов, добавили в Минсоцполитики.

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