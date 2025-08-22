Приват24 не працює — що відомо про збій та чому не можна увійти у застосунок

В роботі Приват24 стався збій — деталі
Один з найбільших банківських застосунків України — Приват24 — знову опинився у центрі уваги через масштабний технічний збій.
Тисячі клієнтів повідомляють про проблеми з входом у додаток, неможливість здійснити перекази, оплатити мобільний зв’язок чи скористатися послугами через банкомати.
Проблеми з банкоматами та картковими операціями
Поряд із труднощами у мобільному застосунку, користувачі відзначають несправності у роботі банкоматів ПриватБанку. Частина клієнтів скаржиться, що не може отримати готівку, а також зіткнулася з помилками при спробі зняти кошти з карток. Це створює ризики у повсякденних ситуаціях, коли людина залишається без доступу до власних грошей.
Крім того, через збій зупинилися основні онлайн-функції сервісу: не проходять перекази з картки на картку, а також іноді навіть сам вхід у систему. У більшості випадків програма видає повідомлення про помилку з’єднання.
Що відомо про масштаби збою
Скарги надходять з різних регіонів України, тож проблема має загальнонаціональний характер. У деяких користувачів додаток працює частково, проте доступ до ключових функцій, як-от перевірка залишку на рахунку чи отримання виписки по картці, залишається обмеженим.
Фахівці банку оперативно повідомили, що вже працюють над відновленням сервісу. За попередніми даними, причини пов’язані з технічними роботами на серверній частині системи, але точну інформацію поки не розголошують.
Реакція підтримки ПриватБанку
Офіційна підтримка банку підтвердила, що дійсно є проблеми у роботі застосунку. У зверненні до клієнтів підкреслюється, що ситуація тимчасова:
"Наразі у деяких клієнтів можуть спостерігатися складнощі з переглядом виписок по картках у мобільній версії Приват24. Наші фахівці вже займаються усуненням складнощів. Перепрошуємо за тимчасові незручності!" — зазначили у службі підтримки.
Пізніше у ПриватБанку повідомили, що всі сервіси мобільного банку Приват24 запрацювали.
Як повідомлялось, фінансовий номер телефону є ключовим для доступу до майже всіх послуг ПриватБанку, тому його захист від шахраїв надзвичайно важливий. Банк надав рекомендації, які допоможуть клієнтам убезпечити свій номер і уникнути фінансових втрат.
Також повідомлялось, що ПриватБанк розширив можливості грошових переказів для українців у Канаді, щоб зробити надсилання коштів рідним в Україну швидшим та доступнішим. Ця державна фінустанова прагне підтримати своїх клієнтів, які тимчасово перебувають за кордоном.
Читайте Новини.LIVE!