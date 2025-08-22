Відео
Головна Фінанси В роботі Приват24 стався збій — деталі

В роботі Приват24 стався збій — деталі

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 15:05
Приват24 не працює — що відомо про збій та чому не можна увійти у застосунок
Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Один з найбільших банківських застосунків України — Приват24 — знову опинився у центрі уваги через масштабний технічний збій.

Тисячі клієнтів повідомляють про проблеми з входом у додаток, неможливість здійснити перекази, оплатити мобільний зв’язок чи скористатися послугами через банкомати. 

Читайте також:

Проблеми з банкоматами та картковими операціями

Поряд із труднощами у мобільному застосунку, користувачі відзначають несправності у роботі банкоматів ПриватБанку. Частина клієнтів скаржиться, що не може отримати готівку, а також зіткнулася з помилками при спробі зняти кошти з карток. Це створює ризики у повсякденних ситуаціях, коли людина залишається без доступу до власних грошей.

Крім того, через збій зупинилися основні онлайн-функції сервісу: не проходять перекази з картки на картку, а також іноді навіть сам вхід у систему. У більшості випадків програма видає повідомлення про помилку з’єднання.

 

В роботі Приват24 стався збій — деталі - фото 1
Збій у Приват24. Фото: Скріншот

Що відомо про масштаби збою

Скарги надходять з різних регіонів України, тож проблема має загальнонаціональний характер. У деяких користувачів додаток працює частково, проте доступ до ключових функцій, як-от перевірка залишку на рахунку чи отримання виписки по картці, залишається обмеженим.

Фахівці банку оперативно повідомили, що вже працюють над відновленням сервісу. За попередніми даними, причини пов’язані з технічними роботами на серверній частині системи, але точну інформацію поки не розголошують.

Реакція підтримки ПриватБанку

Офіційна підтримка банку підтвердила, що дійсно є проблеми у роботі застосунку. У зверненні до клієнтів підкреслюється, що ситуація тимчасова:

"Наразі у деяких клієнтів можуть спостерігатися складнощі з переглядом виписок по картках у мобільній версії Приват24. Наші фахівці вже займаються усуненням складнощів. Перепрошуємо за тимчасові незручності!" — зазначили у службі підтримки.

 

В роботі Приват24 стався збій — деталі - фото 2
Реакція служби підтримки. Фото: скриншот

 

Пізніше у ПриватБанку повідомили, що всі сервіси мобільного банку Приват24 запрацювали.

 

В роботі Приват24 стався збій — деталі - фото 3
Приват24 запрацював. Фото: скриншот

 

Як повідомлялось, фінансовий номер телефону є ключовим для доступу до майже всіх послуг ПриватБанку, тому його захист від шахраїв надзвичайно важливий. Банк надав рекомендації, які допоможуть клієнтам убезпечити свій номер і уникнути фінансових втрат.

Також повідомлялось, що ПриватБанк розширив можливості грошових переказів для українців у Канаді, щоб зробити надсилання коштів рідним в Україну швидшим та доступнішим. Ця державна фінустанова прагне підтримати своїх клієнтів, які тимчасово перебувають за кордоном.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
