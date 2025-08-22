Приват24 не работает - что известно о сбое и почему нельзя войти в приложение

В работе Приват24 произошел сбой — детали
Одно из крупнейших банковских приложений Украины — Приват24 — снова оказалось в центре внимания из-за масштабного технического сбоя.
Тысячи клиентов сообщают о проблемах со входом в приложение, невозможности осуществить переводы, оплатить мобильную связь или воспользоваться услугами через банкоматы.
Проблемы с банкоматами и карточными операциями
Наряду с трудностями в мобильном приложении, пользователи отмечают неисправности в работе банкоматов ПриватБанка. Часть клиентов жалуется, что не может получить наличные, а также столкнулась с ошибками при попытке снять средства с карт. Это создает риски в повседневных ситуациях, когда человек остается без доступа к собственным деньгам.
Кроме того, из-за сбоя остановились основные онлайн-функции сервиса: не проходят переводы с карты на карту, а также иногда даже сам вход в систему. В большинстве случаев программа выдает сообщение об ошибке соединения.
Что известно о масштабах сбоя
Жалобы поступают из разных регионов Украины, поэтому проблема имеет общенациональный характер. У некоторых пользователей приложение работает частично, однако доступ к ключевым функциям, таким как проверка остатка на счете или получение выписки по карте, остается ограниченным.
Специалисты банка оперативно сообщили, что уже работают над восстановлением сервиса. По предварительным данным, причины связаны с техническими работами на серверной части системы, но точную информацию пока не разглашают.
Реакция поддержки ПриватБанка
Официальная поддержка банка подтвердила, что действительно есть проблемы в работе приложения. В обращении к клиентам подчеркивается, что ситуация временная:
"Сейчас у некоторых клиентов могут наблюдаться сложности с просмотром выписок по картам в мобильной версии Приват24. Наши специалисты уже занимаются устранением сложностей. Приносим извинения за временные неудобства!" — отметили в службе поддержки.
Позже в ПриватБанке сообщили, что все сервисы мобильного банка Приват24 заработали.
