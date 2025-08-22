Видео
В работе Приват24 произошел сбой — детали

Дата публикации 22 августа 2025 15:05
Приват24 не работает - что известно о сбое и почему нельзя войти в приложение
Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Одно из крупнейших банковских приложений Украины — Приват24 — снова оказалось в центре внимания из-за масштабного технического сбоя.

Тысячи клиентов сообщают о проблемах со входом в приложение, невозможности осуществить переводы, оплатить мобильную связь или воспользоваться услугами через банкоматы. 

Проблемы с банкоматами и карточными операциями

Наряду с трудностями в мобильном приложении, пользователи отмечают неисправности в работе банкоматов ПриватБанка. Часть клиентов жалуется, что не может получить наличные, а также столкнулась с ошибками при попытке снять средства с карт. Это создает риски в повседневных ситуациях, когда человек остается без доступа к собственным деньгам.

Кроме того, из-за сбоя остановились основные онлайн-функции сервиса: не проходят переводы с карты на карту, а также иногда даже сам вход в систему. В большинстве случаев программа выдает сообщение об ошибке соединения.

 

В работе Приват24 произошел сбой — детали - фото 1
Сбой в Приват24. Фото: скриншот

Что известно о масштабах сбоя

Жалобы поступают из разных регионов Украины, поэтому проблема имеет общенациональный характер. У некоторых пользователей приложение работает частично, однако доступ к ключевым функциям, таким как проверка остатка на счете или получение выписки по карте, остается ограниченным.

Специалисты банка оперативно сообщили, что уже работают над восстановлением сервиса. По предварительным данным, причины связаны с техническими работами на серверной части системы, но точную информацию пока не разглашают.

Реакция поддержки ПриватБанка

Официальная поддержка банка подтвердила, что действительно есть проблемы в работе приложения. В обращении к клиентам подчеркивается, что ситуация временная:

"Сейчас у некоторых клиентов могут наблюдаться сложности с просмотром выписок по картам в мобильной версии Приват24. Наши специалисты уже занимаются устранением сложностей. Приносим извинения за временные неудобства!" — отметили в службе поддержки.

 

В работе Приват24 произошел сбой — детали - фото 2
Реакция службы поддержки. Фото: скриншот

 

Позже в ПриватБанке сообщили, что все сервисы мобильного банка Приват24 заработали.

 

В работе Приват24 произошел сбой — детали - фото 3
Приват24 заработал. Фото: Скриншот

 

Как сообщалось, финансовый номер телефона является ключевым для доступа к почти всем услугам ПриватБанка, поэтому его защита от мошенников чрезвычайно важна. Банк предоставил рекомендации, которые помогут клиентам обезопасить свой номер и избежать финансовых потерь.

Также сообщалось, что ПриватБанк расширил возможности денежных переводов для украинцев в Канаде, чтобы сделать отправку средств родным в Украину быстрее и доступнее. Это государственное финучреждение стремится поддержать своих клиентов, которые временно находятся за рубежом.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
